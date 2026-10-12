Baba Olmaya Hazırlanan Ufuk Beydemir'in Gizemli Sevgilisi Ortaya Çıktı!

Baba olmaya hazırlanan Ufuk Beydemir'in sevgilisi Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs çıktı. Sosyal medyadan bebek emojili paylaşım geldi.

Baba Olmaya Hazırlanan Ufuk Beydemir'in Gizemli Sevgilisi Ortaya Çıktı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 12-10-2026 15:45

Ay Tenli Kadın şarkısıyla geniş bir kitleye ulaşan ve Türk müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edinen ünlü şarkıcı Ufuk Beydemir özel hayatındaki sürpriz gelişmelerle magazin gündemine bomba gibi düştü. İlk kez baba olmaya hazırlandığının müjdesini vererek sevenlerini heyecanlandıran başarılı müzisyenin çocuğunun annesi olan gizemli sevgilisinin kim olduğu merak konusuydu. Beydemir sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımla bu gizemi ortadan kaldırdı. Ünlü şarkıcının kalbini Hollandalı dünyaca ünlü meslektaşı Sharon Kovacs'a kaptırdığı ortaya çıktı.

Bebek Emojili Paylaşımla Aşkını ve Baba Olacağını İlan Etti

İlk çocuğunu kucağına alacak olmanın büyük heyecanını yaşayan Ufuk Beydemir baba olacağını takipçilerine müjdelemiş ancak sevgilisinin kimliğini bir süre gizli tutmuştu. Merakla beklenen açıklama en sonunda ünlü şarkıcının kişisel sosyal medya hesabından geldi.

Hollandalı başarılı şarkıcı Sharon Kovacs ile birlikte çekilen romantik pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Beydemir paylaşımının altına eklediği bebek emojisiyle müjdeli haberi tescilledi. Kısa sürede binlerce beğeni ve tebrik yorumu alan paylaşım müzik ve magazin dünyasında geniş yankı buldu.

İpek Filiz Yazıcı İle Olan Evliliği 2025'te Sona Ermişti

Özel hayatıyla daha önce de adından sıkça söz ettiren Ufuk Beydemir güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile iki yıllık birlikteliğin ardından 2022 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da görkemli bir düğünle nikah masasına oturmuştu. Ancak magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikilinin mutluluğu uzun ömürlü olmamış ve ünlü çift 2025 yılında yollarını sessiz sedasız ayırmıştı.

Boşanmanın ardından kalbini uluslararası müzik sahnesinin tanınan ismi Sharon Kovacs'a kaptıran Ufuk Beydemir'in hem yeni ilişkisi hem de babalık heyecanı hayranları tarafından sevinçle karşılandı.

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