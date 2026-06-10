Yeşilçam'ın Unutulmaz Eseri Geri Dönüyor! Hasip İle Nasip 2026 Model Uyarlamasıyla Geliyor!

Türk sinemasının en değerli köşe taşlarından biri olan ve izleyicilerin hafızalarında silinmez izler bırakan unutulmaz bir klasik sinema salonlarına geri dönüyor. Dönemin sosyo-kültürel yapısını mizahi bir dille ele alan ve yıllarca ekran başında nesilleri güldürmeyi başaran yapım vizyoner bir yapım ekibinin dokunuşuyla günümüze taşınıyor. Türk sinemasının kült komedilerinden Hasip ile Nasip yıllar sonra Greenart Grup / Vahdet Erdoğan yapımcılığında yepyeni bir yorumla beyazperdeye dönüyor.

2026 Model Hasip ile Nasip İçin Geri Sayım Başladı!

Sinemaseverleri heyecanlandıran bu modern yeniden yapım projesinde Yeşilçam'ın usta isimlerinin hatırasına sadık kalınarak hummalı bir hazırlık süreci yürütülüyor. Yeşilçam'ın unutulmaz ustaları Zeki Alasya ve Metin Akpınar tarafından ölümsüzleştirilen Hasip ve Nasip karakterleri 2026 yılında modern bir uyarlamayla yeniden sinemaseverlerle buluşacak. Greenart Grup / Vahdet Erdoğan imzasıyla hayata geçirilecek proje için geri sayım başladı. Yapım hakları alınan filmin senaryo çalışmaları sürüyor.

Yeni İkili Kim Olacak? Kadın Başrol İçin İddialı İsim!

Projenin duyulmasıyla birlikte sinema kulislerinde en çok konuşulan ve merak edilen detay ise dev mirası omuzlayacak yeni nesil oyuncuların kimler olacağı sorusu oldu. Yeni nesil Hasip ve Nasip'e hangi oyuncuların hayat vereceği merak konusu… Türk sinemasının en sevilen ikililerinden birinin mirasını devralacak isimler için görüşmeler sürüyor. Oyuncu kadrosunun haziran ayı içerisinde netleşmesi bekleniyor. Filmin kadın başrol karakteri için de iddialı bir isimle görüşülüyor.

Ağustos'ta Sete Çıkıyoruz

Daha önce sinema salonlarında ve dijital platformlarda izlenme rekorları kıran komedi ile dram işlerine imza atan usta yapımcı portföyüne eklediği bu dev bütçeli projenin takvimini ve vizyonunu paylaştı. Daha önce Nasipse Olur, C Takımı serileri, Sil Baştan Kaynanam, Veda Partisi, Oflu Hoca 6 ve Sevince gibi yapımlara imza atan ayrıca Gayriresmi ve Tut Elimi projeleriyle de dikkat çeken yapımcı Vahdet Erdoğan projeye ilişkin heyecanını şu sözlerle dile getirdi:

"Türk sinemasının seyircisiyle bağını güçlendirecek projeler üretmeye devam ediyoruz. Hasip ile Nasip bizim için yalnızca bir film değil, Türk sinemasının en değerli miraslarından biri. Ağustos ayında çekimlere başlamayı hedefliyoruz. Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın bıraktığı büyük mirasın farkındayız. Bu nedenle oyuncu seçimlerinde son derece hassas davranıyor, karakterlerin ruhunu yaşatabilecek isimlerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz."