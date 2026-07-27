Doğanın Kanunu Fragmanı Sosyal Medyayı İkiyle Böldü: "Bu Kurgu Olmamış"

Yaz ekranında adından söz ettiren Doğanın Kanunu 8. bölümün ikinci fragmanıyla izleyicinin radarına girdi. Ancak bu kez sahneden çok videonun kurgusu konuşuluyor.

Dizinin ekibi yeni bölüm öncesi ritmi artırmak istedi. Çiftlikteki hesaplaşmaları bozulan dengeleri ve yeni ittifakları tek bir tanıtıma sığdırdı. Fakat hesaptaki plan tutmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada bir tartışma koptu.

İzleyiciler Tepkili: Özensiz Hazırlanmış

Çiftlikte tırmanan gerilim hikayeyi hareketlendirse de sadık izleyici sahnelerin sunumuna takıldı. Birçok kullanıcı videoların son haftalarda geçiştirildiğini savunuyor. Yorumlar net: "Sahneler çok kopuk kurguya özen gösterilmeli."

Resmi hesapların altına dakikalar içinde binlerce mesaj yağdı. İzleyiciler yapım ekibine adeta uyarı çekti.

Çiftlikte İşler Karışıyor

Tepkilere rağmen yeni bölümde yaşanacaklar diziye dair merakı diri tutuyor. Çiftlikteki güç savaşları artık saklanamaz boyutta. Karakterler tarafını seçmek zorunda kalacak. Hikaye tam anlamıyla kırılma noktasına geldi.

Yapım Ekibi Adım Atacak mı?

Doğanın Kanunu 8. Bölüm | 2. Tanıtım



“Tiny’lerin ve restoranın yönetimini devraldım.”



Yeni patron, yeni kurallar.. ????#DoğanınKanunu yeni bölümleriyle her Çarşamba 20.00'de STAR'da, TV yayınından sonra sadece Amazon Prime Video'da.@startv @ayyapim pic.twitter.com/SB2ES0gD4N — doganinkanunudizi (@DoganinKanunu_) July 26, 2026

Fragmana yöneltilen eleştiriler sosyal medyayı meşgul etse de yayınlanan video kısa sürede yüksek izlenme sayılarına ulaştı. İzleyicilerden gelen bu sert tepkilerin ardından yapım ekibinin gelecek haftalardaki tanıtım stratejisinde bir değişikliğe gidip gitmeyeceği ise şimdiden merak konusu oldu. Dizinin yeni bölümü önümüzdeki günlerde izleyiciyle buluşacak.