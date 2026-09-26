Yeşilçam'ın Sultanı Türkan Şoray Tekirdağ'da Coştu: Şarkı Eşliğinde Dans Etti!

Türk sinemasının taçsız kraliçesi, eşsiz güzelliği ve usta oyunculuğuyla kalplerde taht kuran Türkan Şoray Tekirdağ'da düzenlenen 1'inci Uluslararası Gastronomi ve Bağcılık Festivali'nin onur konuğu oldu. Şehirde coşkuyla karşılanan usta sanatçı renkli görüntülere sahne olan etkinlikte unutulmaz anlar yaşattı.

Tekirdağ'ın Üzümü Şarkısıyla Coştu

Festival kapsamında hayata geçirilen Tekirdağ Sultan Sofrası etkinliğine katılan Türkan Şoray samimi ve neşeli tavırlarıyla sevenlerinin gönlünü bir kez daha fethetti. Festival alanındaki coşkulu kalabalığa ayak uyduran Şoray Tekirdağ'ın Üzümü şarkısı eşliğinde sahnede neşeyle dans etti. Sultan'ın bu eğlenceli anları hayranları tarafından uzun süre alkışlandı.

Tekirdağ Mutfağına ve Lezzetlerine Övgü Yağdırdı

Kendisini ağırlayan herkese teşekkürlerini ileten Türkan Şoray Tekirdağ'da bulunmaktan duyduğu büyük mutluluğu dile getirdi. Şehirlerin kültürünü tanıtmada gastronomi festivallerinin çok önemli bir rol oynadığını belirten ünlü oyuncu şunları söyledi:

"Ne kadar sıcak karşıladınız beni. Çok teşekkür ediyorum. Burada bulunmak benim için gerçekten çok güzel. Festivalin içinde Tekirdağ'ın kültür ve lezzet festivali olması gerçekten çok güzel bir şey. Bazı şehirleri yemeklerinden tanırız. Bu şehirlerin yemekleri, güzellikleri geçmişten günümüze gelen gelenekleri getirir. Tekirdağ'ın lezzeti, zengin mutfağı herkes tarafından bilinir."

Tekirdağ'ın meşhur lezzetlerine de özel bir parantez açan Şoray "Mesela köftesi, peynir helvası, daha tatmadığım ama orada gördüğüm müthiş lezzetler var" diyerek yöresel mutfağa hayran kaldığını belirtti. Farklı ilçe ve yörelerden gelen yüzlerce ürünün tanıtıldığı Sultan Sofrası konsepti festivale damgasını vurdu.