Bülent İnal'dan Sağlıklı Yaşam Sırrı: "12-13 Kilo Verdim, Devam Ediyorum!"

Etiler'de objektiflere yansıyan başarılı oyuncu Bülent İnal düzgün beslenerek sağlıklı bir şekilde 12-13 kilo verdiğini ve zayıflamaya devam edeceğini söyledi.

Bülent İnal'dan Sağlıklı Yaşam Sırrı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-09-2026 13:04

Türk televizyon ve sinema dünyasının karizmatik isimlerinden Bülent İnal geçtiğimiz günlerde Etiler'de bir alışveriş merkezinden çıkarken objektiflere takıldı. Son dönemdeki belirgin fiziksel değişimiyle herkesin dikkatini çeken başarılı oyuncu magazin muhabirlerinin sorularını yanıtsız bırakmadı açıkçası.

12-13 Kilo Verdim Devam Ediyorum!

Geçmişten bu yana rol aldığı projelerdeki duruşuyla hafızalara kazınan Bülent İnal formunu koruma sırrını ve bu zayıflama sürecini samimiyetle paylaştı. Sağlıklı yaşam tarzına odaklandığını belirten ünlü oyuncu geçirdiği değişimi şu sözlerle özetledi:

"Evet düzgün beslenerek sağlıklı bir şekilde 12-13 kilo verdim. Tabii ki sürece devam ediyorum hedefime tam ulaşmak için biraz daha kilo vereceğim."

Fit ve son derece dinamik görüntüsüyle göz dolduran İnal'ın bu değişimi hem hayranlarından hem de magazin kulislerinden tam not aldı.

Sağlıklı beslenme ve disiplinli bir rutinle kilolarına veda eden ünlü oyuncunun bu yeni imajı sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Bakalım başarılı oyuncu yeni imajıyla yakın zamanda nasıl bir projeyle bıyık altından izleyiciye göz kırpacak...

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