Mahir Günşiray'dan Yürek Burkan İtiraf: "Hatice Beni Eşimin Hatırasıyla Kabul Etti!"

Usta aktör Mahir Günşiray BBO Yapım imzalı Sinan Canan ile AçıkBeyin programına konuk oldu. 2023 yılında kanser nedeniyle kaybettiği eşi, Fransız asıllı sanatçı ve çocuk kitabı yazarı Claude Leon Günşiray'ın acısıyla baş etme sürecini ve meslektaşı Hatice Aslan'la olan birlikteliğini samimiyetle anlatan Günşiray'ın sözleri duygusal anlar yaşattı.

"Bir Yerde Claude'un Kaşkolü ve Fotoğrafı Duruyor"

Eşini kaybettikten sonra yaşadığı yas süreciyle ilgili gelen sorulara çok çarpıcı ve olgun bir yanıt veren Mahir Günşiray geçmişteki anıları yok etmenin bir çözüm olmadığını vurguladı. Hayatın kalan kısmıyla barışık yaşamak gerektiğini belirten usta oyuncu duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Bununla yaşamanın bir yolunu bulmak gerekiyor. Bundan uzaklaşmak, anıları yok etmek bir çözüm değil. Şu anda Hatice'yle beraber yaşıyorum. Bizim bulunduğumuz mekânda bir yerde Claude'un kaşkolü ve fotoğrafı duruyor. Bu mesela bizim hayatımızda var. Bu nedenle de Hatice'nin sevgisi çok değerli… Bununla beraber beni kabul ediyor. Çünkü o benim hayatımın bir parçası… Bununla yaşamak lazım. Bunun üstüne kendi hayatımızı nasıl kuruyoruz esas orası önemli… Takılmak iyi bir şey değil."

Sevgi ve Olgunluğa Dayalı Bir Birliktelik

Mahir Günşiray'ın kaybettiği eşinin hatıralarına duyduğu saygıyı ve bu hatıralarla yaşamasına alan tanıyan partneri Hatice Aslan'a gösterdiği vefa izleyicilerden ve sosyal medyadan büyük takdir topladı. Usta oyuncunun samimi itirafları, programın en çok konuşulan anları arasına girdi.