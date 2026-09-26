Mahir Günşiray'dan Yürek Burkan İtiraf: "Hatice Beni Eşimin Hatırasıyla Kabul Etti!"

Mahir Günşiray eşi Claude Leon Günşiray'ın kaybı ve yas süreci hakkında konuştu. Günşiray "Hatice Aslan beni eşimin hatırasıyla kabul etti" dedi.

Mahir Günşiray'dan Yürek Burkan İtiraf:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-09-2026 14:39

Usta aktör Mahir Günşiray BBO Yapım imzalı Sinan Canan ile AçıkBeyin programına konuk oldu. 2023 yılında kanser nedeniyle kaybettiği eşi, Fransız asıllı sanatçı ve çocuk kitabı yazarı Claude Leon Günşiray'ın acısıyla baş etme sürecini ve meslektaşı Hatice Aslan'la olan birlikteliğini samimiyetle anlatan Günşiray'ın sözleri duygusal anlar yaşattı.

"Bir Yerde Claude'un Kaşkolü ve Fotoğrafı Duruyor"

Eşini kaybettikten sonra yaşadığı yas süreciyle ilgili gelen sorulara çok çarpıcı ve olgun bir yanıt veren Mahir Günşiray geçmişteki anıları yok etmenin bir çözüm olmadığını vurguladı. Hayatın kalan kısmıyla barışık yaşamak gerektiğini belirten usta oyuncu duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Bununla yaşamanın bir yolunu bulmak gerekiyor. Bundan uzaklaşmak, anıları yok etmek bir çözüm değil. Şu anda Hatice'yle beraber yaşıyorum. Bizim bulunduğumuz mekânda bir yerde Claude'un kaşkolü ve fotoğrafı duruyor. Bu mesela bizim hayatımızda var. Bu nedenle de Hatice'nin sevgisi çok değerli… Bununla beraber beni kabul ediyor. Çünkü o benim hayatımın bir parçası… Bununla yaşamak lazım. Bunun üstüne kendi hayatımızı nasıl kuruyoruz esas orası önemli… Takılmak iyi bir şey değil."

Sevgi ve Olgunluğa Dayalı Bir Birliktelik

Mahir Günşiray'ın kaybettiği eşinin hatıralarına duyduğu saygıyı ve bu hatıralarla yaşamasına alan tanıyan partneri Hatice Aslan'a gösterdiği vefa izleyicilerden ve sosyal medyadan büyük takdir topladı. Usta oyuncunun samimi itirafları, programın en çok konuşulan anları arasına girdi.

Benzer Haberler
Derya Uluğ Saçlarını Kestirdi! Yeni İmajı Sosyal Medyayı İkiye Böldü Derya Uluğ Saçlarını Kestirdi! Yeni İmajı Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Hande Erçel Peş Peşe Paylaştı: Siyahlar İçindeki Pozları Beğeni Yağmuruna Tutuldu! Hande Erçel Peş Peşe Paylaştı: Siyahlar İçindeki Pozları Beğeni Yağmuruna Tutuldu!
Hazar Ergüçlü'den Yıllar Sonra Gelen Medcezir İtirafı Hazar Ergüçlü'den Yıllar Sonra Gelen Medcezir İtirafı
Beren Saat'e Dev Teklif: 2 Milyon Verenler Var! Beren Saat'e Dev Teklif: 2 Milyon Verenler Var!
Halit Özgür Sarı, Neslihan Atagül'ün Partneri Oldu: Kaderin Cilvesi Geliyor! Halit Özgür Sarı, Neslihan Atagül'ün Partneri Oldu: Kaderin Cilvesi Geliyor!
Arzu Sabancı'nın Hesabındaki Arzu Sabancı'nın Hesabındaki "Ekmek ve Çayla Büyüdük" Paylaşımı Dikkat Çekti
ÇOK OKUNANLAR
Yeşilçam Efsanesi Nuri Alço'dan Yapımcılara Sitem:
  • 22-09-2026 13:29

Yeşilçam Efsanesi Nuri Alço'dan Yapımcılara Sitem: "Arıyorlar Ama Devamı Gelmiyor!"

Alina Boz'un Ödülünü Çekmek İçin Kamerayı Açan Umut Evirgen'e Sürpriz Sonuç!
  • 22-09-2026 10:14

Alina Boz'un Ödülünü Çekmek İçin Kamerayı Açan Umut Evirgen'e Sürpriz Sonuç!

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'dan Esprili Paylaşım:
  • 23-09-2026 13:08

Kalp Krizi Geçiren Cem Yılmaz'dan Esprili Paylaşım: "Stressiz İşe Girdim!"

Tuba Büyüküstün Ezber Bozdu! Direk Dansı Sosyal Medyayı Salladı
  • 20-09-2026 18:21

Tuba Büyüküstün Ezber Bozdu! Direk Dansı Sosyal Medyayı Salladı

2000'lerin Unutulmaz Popçusu Eylem'in Son Hali Görenleri Hayrete Düşürdü!
  • 23-09-2026 11:28

2000'lerin Unutulmaz Popçusu Eylem'in Son Hali Görenleri Hayrete Düşürdü!