Selahattin Paşalı’dan Kriz İddialarına Tokat Gibi Cevap!

Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı son dönemde haklarında çıkan ayrılık ve kriz iddialarına bu kez sosyal medyadan cevap verdi. Çiftin Bodrum tatilinde birbirine mesafeli görüntülenmesi “Aralarında sorun mu var?” sorularını yeniden gündeme getirmişti. Ancak Selahattin Paşalı’nın son paylaşımı bu söylentilere adeta nokta koydu.

Oyuncu, eşiyle birlikte çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşarak aralarındaki soğukluk iddialarını boşa çıkardı. Görünen o ki çift yaşananları geride bırakıp ilişkilerine kaldıkları yerden devam ediyor.

Evliliklerinde Kriz Yaşamışlardı

Selahattin Paşalı ile Lara Paşalı 2022 yılında evlenmişti. Aynı yıl kızları Leyla Pera’yı kucaklarına alan çift bir süredir mutlu evlilikleriyle dikkat çekiyordu.

Ancak geçtiğimiz nisan ayında ikilinin evliliğinde kriz yaşandığı iddiaları ortaya atılmıştı. Bir süre gündemden düşmeyen bu söylentilerin ardından çift ilişkilerindeki sorunları aşmayı başardı ve yaptıkları paylaşımlarla da bunu göstermeye başladı.

Tatildeki Mesafeli Görüntü Kafaları Karıştırdı

Çift, yaşananların ardından geçtiğimiz ay Yunanistan’a tatile çıktı. Her şey yolunda gibi görünürken bu kez Bodrum’dan gelen görüntüler yeni bir soru işareti yarattı.

3 Ağustos’ta kızlarıyla birlikte Bodrum Ortakent’te görüntülenen Selahattin ve Lara Paşalı’nın plajda yan yana gelmemesi dikkat çekti. İkilinin birbirine oldukça mesafeli durması daha önce ortaya atılan evlilik krizi iddialarını yeniden alevlendirdi.

Romantik Paylaşımla Sessizliği Bozdular

Tüm bu konuşulanların ardından Selahattin Paşalı’dan dikkat çeken bir hamle geldi. Oyuncu eşi Lara Paşalı ile birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Çiftin birlikte verdiği bu pozlar “Araları bozuk” yorumlarına da en net cevap oldu. Anlaşılan o ki Selahattin ve Lara Paşalı, tatildeki mesafeli görüntülerin aksine ilişkilerinin gayet iyi olduğunu göstermeyi tercih etti.