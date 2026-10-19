Yeşilçam'ın Efsanesi Ayhan Işık'ın Gizli Yeteneği Şaşırttı! Meğer Oyunculuktan Önce...

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Ayhan Işık, karizmatik karakterleri ve başrol oynadığı filmlerle hafızalara kazındı. Ancak onu yalnızca beyazperdedeki rolleriyle tanımak, sanat hayatının önemli bir bölümünü gözden kaçırmak anlamına geliyor. Yeşilçam'ın efsane oyuncusu, sinema dünyasında şöhrete kavuşmadan önce resim ve grafik alanında çalışıyordu.

Ayhan Işık'ın Asıl Mesleği Ressamlıktı

5 Mayıs 1929'da İzmir'de dünyaya gelen Ayhan Işık, sanat eğitimini İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü'nde aldı. Burada Türk resim sanatının önemli isimlerinden Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun öğrencisi oldu. 1953 yılında mezun olan Işık, resim alanındaki çalışmalarını profesyonel olarak da sürdürdü.

Henüz genç yaşlardayken ailesine destek olmak için Babıali'de çalışmaya başlayan sanatçı, gazete ve dergiler için hikâye resimleri, kapak çizimleri ve illüstrasyonlar hazırladı. Bir süre İstanbul Darphanesi'nde de ressam olarak görev yaptı. Böylece oyunculuk kariyeri başlamadan önce yayıncılık ve görsel sanatlar dünyasında deneyim kazandı.

Çizgi Romanlar Hazırladı, Claude Monet'den Etkilendi

Ayhan Işık'ın sanatla ilişkisi, resim eğitimiyle sınırlı değildi. Çocuk dergileri ve yayınevleri için çizimler yapan sanatçı, karikatür ve çizgi roman alanında da üretim gerçekleştirdi. Kendi yazıp çizdiği çalışmalar, onun anlatıcılık yönünü de ortaya koyuyordu.

Resim anlayışında empresyonizmin etkisi bulunan Işık, Fransız ressam Claude Monet'yi beğendiğini çeşitli açıklamalarında dile getirmişti. Sanatçının bu yönü, Yeşilçam'daki yıldız kimliğinin arkasında farklı disiplinlerde çalışan bir sanatçı bulunduğunu gösteriyor.

Bir Yarışma Hayatını Değiştirdi

Ayhan Işık'ın sinemaya geçişinde 1951 yılında Yıldız dergisinin düzenlediği artist yarışması belirleyici oldu. Yarışmada Belgin Doruk ile birlikte birincilik elde eden Işık, kısa süre içinde kamera karşısına geçti. İlk filmlerinden biri olan Yavuz Sultan Selim ve Yeniçeri Hasan ile beyazperdede görünen oyuncu, Ömer Lütfi Akad'ın 1952 yapımı Kanun Namına filmiyle geniş kitlelerce tanındı.

Zamanla Yeşilçam'ın en tanınan jönlerinden biri hâline gelen sanatçı, "Taçsız Kral" ünvanıyla anılmaya başladı. Oyunculuğun yanı sıra yapımcılık, senaristlik ve yönetmenlik de yaptı; 1970'lerde klasik Türk müziği alanında sahneye çıkarak farklı bir sanat deneyimi yaşadı.

16 Haziran 1979'da 50 yaşında hayatını kaybeden Ayhan Işık, geride güçlü bir sinema mirasının yanı sıra resim ve çizgi roman çalışmalarını da bıraktı. Onun hikâyesi, Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızlarından birinin kamera arkasında da üretken bir sanat hayatı olduğunu hatırlatıyor.