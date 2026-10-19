Sahnede Talihsiz Olay: Rapçi Motive Hayran Müdahalesiyle Yere Çakıldı

Ünlü rapçi Motive konserinde bir hayranının müdahalesiyle sahneden düştü! Güvenliğin müdahale ettiği olay sonrası Motive konserine devam etti.

Sahnede Talihsiz Olay: Rapçi Motive Hayran Müdahalesiyle Yere Çakıldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-10-2026 11:30

Türk rap müziğinin son dönemde en çok dinlenen ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan başarılı isimlerinden Motive konserinde talihsiz bir olay yaşadı. Coşkulu kalabalığın önünde sevilen şarkılarını seslendirdiği sırada beklenmedik bir durumla karşılaşan ünlü rapçi bir hayranının fiziki müdahalesi sonucu dengesini kaybederek sahneden düştü. Konser alanında kısa süreli bir panik havası estiren olay sonrasında güvenlik ekipleri jet hızıyla devreye girdi. Yaşadığı şoku kısa sürede atlatan genç yetenek profesyonelliğini konuşturarak sahneye geri döndü.

Güvenlik Güçleri Anında Müdahale Etti!

 

Konser maratonu kapsamında hayranlarıyla bir araya gelen Motive şarkılarını coşkuyla seslendirdiği anlarda bir seyircinin sahneye atlayarak yaptığı müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı. Müdahale sonucu dengesini koruyamayarak sahneden aşağı düşen ünlü rapçinin yardımına çevredeki görevliler ve güvenlik personeli koştu.

Güvenlik ekipleri sahne düzenini ve sanatçının güvenliğini tehlikeye atan hayranı anında etkisiz hale getirerek yaka paça sahne alanından uzaklaştırdı.

Şaşkınlığını Atlattı Konseri Yarım Bırakmadı!

Düşmenin etkisiyle kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Motive hızlıca ayağa kalkarak sağlık durumunun iyi olduğunu gösterdi. Yaşadığı talihsiz kazaya rağmen soğukkanlılığını koruyan başarılı rapçi kendisini meraklı gözlerle izleyen binlerce hayranını rahatlattı. Kendini çabucak toparlayarak mikrofonu yeniden eline alan ünlü sanatçı konserini yarım bırakmayarak şarkılarını söylemeye devam etti. Motive'nin bu profesyonel davranışı ve sahneye olan bağlılığı dinleyicilerinden büyük alkış topladı.

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