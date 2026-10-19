Barbara Palvin Victoria's Secret Podyumunda Büyüledi! Gigi Hadid'den Olay İltifat

Barbara Palvin doğumdan bir ay sonra Victoria's Secret podyumunda! Gigi Hadid'den kuliste olay iltifat: "Dünyadaki en ateşli anne."

Barbara Palvin Victoria's Secret Podyumunda Büyüledi! Gigi Hadid'den Olay İltifat
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-10-2026 11:55

Dünyaca ünlü Macar model Barbara Palvin anne olduktan kısa bir süre sonra podyumlara muhteşem bir dönüş yaptı! Yaklaşık bir ay önce ilk çocuğunu kucağına alarak annelik heyecanı yaşayan güzel model moda dünyasının en görkemli şovlarından biri olan Victoria's Secret defilesinde boy gösterdi. Doğumun üzerinden henüz çok kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen kusursuz fiziği, zarafeti ve yüksek enerjisiyle podyumu adeta sallayan Palvin gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Şov öncesinde kuliste yaşanan neşeli ve samimi anlar ise sosyal medyaya damgasını vurdu. Güzel modele en büyük destek ve övgü yakın dostu ve meslektaşı Gigi Hadid'den geldi.

Kuliste Neşeli Anlar

Büyük defile öncesi hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğü kuliste süper modeller arasındaki dostluk ve dayanışma rüzgarı esti. Podyuma çıkmaya hazırlanan Barbara Palvin'i karşılayan dünyaca ünlü model Gigi Hadid arkadaşının büyüleyici görüntüsü karşısında hayranlığını gizleyemedi. Palvin'e neşeyle seslenen Hadid'in "Dünyadaki en ateşli anne!" şeklindeki iddialı iltifatı gülümsetti. İki ünlü modelin bu eğlenceli ve birbirlerini destekleyen anları kameralara yansırken çekilen görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında viral hale geldi.

Bir Ay Önce Anne Olmuştu

Yaklaşık bir ay önce bebeğini dünyaya getiren Barbara Palvin'in bu kadar kısa sürede podyumlara böylesine güçlü ve fit bir görünümle dönmesi moda eleştirmenleri ve hayranları tarafından takdirle karşılandı. Victoria's Secret podyumunda yürürken sergilediği zarafet ve iddialı duruşuyla göz dolduran Palvi, anneliğin kendisine kattığı ışıltıyla gecenin en dikkat çeken meleği olmayı başardı.

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