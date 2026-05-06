Yeşilçam’ın Dev İsmi Kadir İnanır’ın Son Görüntüsü Duygulandırdı!

Yeşilçam’ın efsane ismi Kadir İnanır, bir süredir devam eden tedavi sürecinde sevenlerini sevindiren bir kareyle gündeme geldi. Sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir gözlerden uzak olan usta sanatçıyı, yakın dostu ünlü şarkıcı Coşkun Sabah ziyaret etti.

"Gözlerinin İçi Güldü"

Beynine pıhtı atması ve ardından gelişen akciğer enfeksiyonu gibi zorlu süreçleri geride bırakmaya çalışan 77 yaşındaki Kadir İnanır’ın son halini Coşkun Sabah paylaştı. Doktoruyla birlikte gerçekleştirdiği ziyaretten bir kareyi sosyal medya hesabına yükleyen Sabah, usta oyuncunun sağlık durumu hakkında şu umut verici ifadeleri kullandı:

"Dün doktor Erkan Kaya ile birlikte Türkiye'ye mâl olmuş, ülkenin değeri olmuş çok önemli şahsiyeti Kadir İnanır'ı ziyaret ettim. Çok mutlu oldu. Gözlerinin içi güldü ve onu çok iyi gördüğümü söyleyebilirim, acil şifalar dileklerimle."

Yeşilçam'ın Dev Çınarı

Kariyerine 180'den fazla film sığdıran; "Selvi Boylum Al Yazmalım", "Tatar Ramazan" ve "Dila Hanım" gibi kült yapımlarla sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran İnanır'ın, paylaşılan fotoğrafta moralinin yerinde olduğu görüldü. Sosyal medya kullanıcıları, paylaşımın altına kısa sürede binlerce "Geçmiş olsun" ve "Seni çok özledik Tatar Ramazan" mesajı bıraktı.