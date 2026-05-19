Cedi Osman ve Ebru Şahin Çiftinden Aşk Dolu Kutlama

Ebru Şahin ve Cedi Osman aşk tazelemeye devam ediyor. Temmuz 2022 tarihinde Kuzey Makedonya’da gerçeğe dönüşen masalsı bir düğün töreniyle hayatlarını birleştiren ikili evliliklerinde dördüncü yıla doğru emin adımlarla ilerliyor. Sosyal medyada paylaştıkları her kareyle dijital dünyayı kendilerine hayran bırakıyorlardı bu kez güzel oyuncunun yeni yaş günü vesilesiyle gündeme oturdular. Ebru Şahin'in 32. yaş gününü unutmayan dünyaca ünlü milli basketbolcu eşine olan derin sevgisini tüm dünyaya bir kez daha ilan etti.

"İyi Ki Varsın Şansım!"

Eşinin yeni yaşı için sosyal medya mecralarında adeta romantizm rüzgarları estiren Cedi Osman birlikte çekildikleri çok özel ve neşeli bir fotoğraf karesini takipçilerinin beğenisine sundu. Başarılı sporcu bu sevgi dolu paylaşımın altına "İyi ki sen varsın şansım. İyi ki doğdun, seni çok seviyorum" şeklindeki samimi ve içten notu ekledi. Kısa süre içinde yüz binlerce beğeni alan bu gönderi, hayranlar tarafından adeta yorum yağmuruna tutuldu. Çiftin sevenleri fotoğrafın altına ikilinin mutluluğuna yönelik binlerce tebrik mesajı bıraktı.

Nazara Karşı Emoji Önlemi ve Doğal Güzellik

Popüler çiftin dijital dünyadaki neşeli hamleleri bununla da sınırlı kalmadı. Doğum günü kutlamasından hemen önce Ebru Şahin de eşiyle birlikte yer aldığı eğlenceli bir kareyi hayranlarıyla paylaştı. Güzel oyuncu eşinin yüzünü dev bir nazar boncuğu emojisiyle gizlemeyi tercih etti. Şahin bu esprili fotoğrafa "Nazara karşı biz" notunu düşerek kötü enerjilerden korunduklarını ima etti. Son dönemde ekranlardan uzak olan yıldız isim, geçtiğimiz günlerde yayınladığı sıfır makyajlı doğal karesiyle de cildinin kusursuzluğunu gözler önüne sermiş ve duru güzelliğiyle uzun süre konuşulmuştu.

Hayranların Merak Ettiği Çocuk Sorularına Net Yanıt

Güzelliğiyle büyüleyen Ebru Şahin, geçtiğimiz günlerde katıldığı prestijli bir davette magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Hayran kitlesinin uzun süredir büyük bir merakla beklediği "Bebek müjdesi ne zaman gelecek?" sorusuna ilk kez açıklık getiren güzel oyuncu aile kurma planlarına dair stratejilerini paylaştı.

Bu konuda aceleci davranmadıklarını ve hayatı doğal akışında yaşadıklarını belirten başarılı aktris, "Bu tarz hassas konular tamamen nasip kısmet işidir. Bizim şu an için ajandamızda netleşmiş, belirli bir çocuk takvimimiz bulunmuyor. En doğru zamanı sabırla beklemek ve süreci kendi doğal seyrine bırakmak en sağlıklısı. Bu durum zaten her zaman iki kişinin ortaklaşa vermesi gereken çok önemli bir karardır." sözleriyle çocuk iddialarına son noktayı koydu.