Yeraltı'nın Sultan'ı Sümeyye Aydoğan Paris Moda Haftası'nı Salladı: Cesur Tarzı Olay Oldu!

Türk televizyonlarının son dönemdeki en popüler, duru güzelliği ve başarılı oyunculuk performanslarıyla her daim adından söz ettiren genç yıldızları arasında yer alan Sümeyye Aydoğan başarı sınırlarını uluslararası platformlara taşımaya devam ediyor. Reyting rekortmeni ve izlenme rekorları kıran Yeraltı dizisinde hayat verdiği Sultan karakteriyle milyonların sevgisini kazanan ve eleştirmenlerden tam not alan güzel oyuncu dünya modasının kalbinin attığı Paris'te düzenlenen görkemli etkinliklerde boy gösterdi. Paris Moda Haftası kapsamında katıldığı özel gecede tercih ettiği iddialı ve cesur tarzıyla geceye damga vuran Sümeyye Aydoğan magazin kulislerinin ve sosyal medyanın en çok konuşulan ismi oldu.

Transparan Büstiyer ve Dantel Detaylı Etek Kombiniyle Göz Kamaştırdı

Moda haftasının en çok ilgi çeken defilelerinden ve özel partilerinden birine katılan Sümeyye Aydoğan gardırobundan seçtiği iddialı parçalarla tüm bakışları üzerine topladı. Gecenin en çok merak edilen konukları arasında yer alan ünlü oyuncu transparan büstiyeri ve zarif dantel detaylı saten eteğiyle kusursuz fiziksel özelliklerini ve cesur moda anlayışını gözler önüne serdi.

Kıyafetinin iddialı yapısını dengelemek adına saçlarını açık bırakan ve son derece sade, doğal bir makyaj tercih eden Aydoğan bu sofistike uyum sayesinde adeta "bakana bir daha baktırdı." Dünya standartlarındaki stiliyle Paris sokaklarında ve etkinlik alanlarında fırtına estiren başarılı oyuncu moda otoritelerinden de tam not almayı başardı.

Dünyaca Ünlü Yıldız Ester Expósito ile Yan Yana

Paris'teki gecenin en dikkat çekici anlarından biri de Sümeyye Aydoğan'ın dünya çapındaki ünlü isimlerle bir araya geldiği anlar oldu. Netflix'in küresel çapta büyük bir fenomene dönüşen gençlik dizisi Élite ile tüm dünyada devasa bir şöhrete kavuşan İspanyol oyuncu Ester Expósito ile aynı karede buluşan Aydoğan iki dünya yıldızının uyumuyla büyüledi. Birlikte objektiflere poz veren ikilinin o anları sosyal medyada hızla yayılarak milyonlarca etkileşim aldı.

Sosyal Medyada Yorum Yağmuruna Tutuldu

Türkiye'deki milyonlarca hayranının yanı sıra global platformlarda da adından söz ettiren Sümeyye Aydoğan'ın Paris Moda Haftası'ndan paylaştığı kareler kısa süre içinde sosyal medyanın en üst sıralarına tırmandı. Takipçileri tarafından adeta yorum ve beğeni yağmuruna tutulan güzel oyuncu için sosyal medyada; "Yine harika görünüyor", "Bu kıza bayılıyorum", "Başka bir aurası var" ve "Paris'e damgasını vurdu" şeklindeki övgü dolu binlerce mesaj paylaşıldı. Oyunculuk kariyerindeki yükselişini tarzı ve güzelliğiyle taçlandıran Sümeyye Aydoğan magazin basınının manşetlerini süslemeye devam ediyor.