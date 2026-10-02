Selin Türkmen'den Yeni Çimen Asena Keskinci İçin Flaş Sözler: "Çok Beğeniyorum!"

Türk televizyonlarının reyting rekortmeni ve her sezonuyla magazin gündemini altüst eden fenomen yapımı Kızılcık Şerbeti dizisinde yaşanan kadro değişimleri izleyicilerin ve magazin kulislerinin en çok konuştuğu konuların başında gelmeye devam ediyor. Dizide dört sezon boyunca başarıyla canlandırdığı Çimen karakteriyle geniş kitlelerin sevgisini kazanan ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan genç oyuncu Selin Türkmen yapımdan ayrılışının ardından yeni projelerle adından söz ettirirken, rolünü devralan yeni isim hakkında ilk kez bu kadar net ve samimi açıklamalarda bulundu.

Dört Sezonluk Çimen Macerasının Ardından Karma Dizisine Geçti

Daha önce Sen Çal Kapımı dizisiyle ilk ekran deneyimini yaşayan ve ardından Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım'ın kızı Çimen rolüyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Selin Türkmen özellikle karakterin tesettüre girdiği ve evlilik süreciyle sarsıcı olaylar yaşadığı dönemlerde performansıyla büyük takdir toplamıştı. Dizinin dördüncü sezon finalinin ardından projeye veda eden başarılı oyuncu yeni yayın dönemi öncesinde Karma dizisinin kadrosuna dahil olarak kariyerine yepyeni bir soluk kazandırdı. Kızılcık Şerbeti'nde ise Çimen karakterinin hikayesi bayrağı devralan yetenekli oyuncu Asena Keskinci ile hız kesmeden devam etmeye başladı.

"Ben Asena'yı Çok Beğeniyorum, Yolu Açık Olsun"

Geçtiğimiz günlerde katıldığı özel bir etkinlikte objektiflere takılan ve basın mensuplarının sorularını içtenlikle yanıtlayan Selin Türkmen'e kendisinden sonra Çimen karakterine hayat vermeye başlayan meslektaşı Asena Keskinci hakkındaki düşünceleri de soruldu. Meslektaşlar arasındaki dayanışmanın en güzel örneğini sergileyen güzel oyuncu Asena Keskinci'ye tam destek vererek şu dikkat çekici ifadeleri kullandı:

"Ben Asena'yı çok beğeniyorum. Çok da güzel buluyorum kendisini. Yolu açık olsun. İyi bir oyuncu. Bence yine çok güzel bir sezon olacak."

Selin Türkmen'in bu zarif ve olgun yaklaşımı magazin kulislerinde büyük övgü toplarken meslektaşına yönelik bu destek sosyal medyada da en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.

"Yeni Sezonun İlk Bölümlerini Henüz İzleyemedim"

Basın mensuplarının yönelttiği "Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunu takip ediyor musunuz?" şeklindeki soruyu da yanıtlayan Selin Türkmen yoğun temposu nedeniyle dizinin yeni bölümlerini henüz izleme fırsatı bulamadığını belirtti. Kendi yeni projelerine odaklandığını ve set temposunun oldukça yoğun geçtiğini ifade eden başarılı oyuncu eski ekibine ve dizinin yeni sezonuna başarı dileklerini iletmeyi ihmal etmedi. Hem yeni adımları hem de meslektaşına gösterdiği zarafetle adından söz ettiren Selin Türkmen magazin basınının manşetlerindeki yerini korumaya devam ediyor.