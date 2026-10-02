Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'dan Büyük Değişim: Son Hali Olay Oldu!

Yaprak Dökümü'nün unutulmaz Hayriye'si Güven Hokna yıllar sonraki son hali ve verdiği kilolarla gündem oldu. Usta oyuncunun değişimi sosyal medyayı salladı.

Yaprak Dökümü'nün Hayriye'si Güven Hokna'dan Büyük Değişim: Son Hali Olay Oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-10-2026 15:52

Türk televizyon tarihine adını altın harflerle yazdıran o efsane yapım Yaprak Dökümü'nde hayat verdiği Hayriye Tekin karakteriyle hafızalarımıza kazınan usta oyuncu Güven Hokna yıllar sonra ortaya çıkan son görüntüsüyle magazin gündemine bomba gibi düştü!

Uzun süredir ekranlardan uzak, gözlerden ırak sakin bir yaşam süren Türk tiyatro ve sinemasının dev isminin geçirdiği o büyük değişim ve verdiği kilolar hayranlarını adeta şoke etti.

Ekranların Efsane Annesi: Susam Sokağı'ndan Yaprak Dökümü'ne...

Kariyeri boyunca yer aldığı dev projelerle Türk izleyicisinin kalbinde taht kuran Güven Hokna Susam Sokağı, Ferhunde Hanımlar, Kurtlar Vadisi, İkinci Bahar ve Zerda gibi efsane yapımlarla ekranların omurgası olmuştu.

Ancak özellikle Yaprak Dökümü'nde ailesini bir arada tutabilmek için çırpınan o geleneksel anne Hayriye Hanım rolüyle oyunculuğunu zirveye taşımıştı zaten. Uzun süredir setlerden uzak dursa da Türk izleyicisinin sevgisinden hiçbir şey kaybetmeyen usta oyuncu yine adından söz ettirmeyi başardı.

80 Yaşındaki Güven Hokna'yı Görenler Tanıyamadı

Son dönemde gözlerden uzak kalmayı tercih eden 80 yaşındaki usta oyuncunun son halini görenler kelimenin tam anlamıyla gözlerine inanamadı.

Verdiği kilolar, fit görüntüsü ve yaşattığı o büyük değişimle adeta yıllara meydan okuyan Güven Hokna'nın son hali sosyal medyada saniyeler içinde gündem oldu bile. Fotoğrafların altına peş peşe yorum bırakan hayranları "Ne kadar zayıflamış böyle", "İğne ipliğe dönmüş resmen" ve "Görünce tanıyamadım bambaşka biri olmuş" diyerek şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yaşına rağmen zarafetinden ve o enerjisinden hiçbir şey kaybetmeyen Güven Hokna'nın bu fit hali magazin kulislerinden de tam not aldı. Bakalım usta oyuncu bu taze enerjisiyle yakın zamanda sürpriz bir projeyle ekranlara geri dönecek mi?

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