Akasya Durağı'nın Şoför Leyla'sı Ayça İnci'yi Bir de Şimdi Görün!

Akasya Durağı'nın Şoför Leyla'sı Ayça İnci, yıllar sonraki görüntüsüyle yeniden gündemde. İşte oyuncunun son hali!

Akasya Durağı'nın Şoför Leyla'sı Ayça İnci'yi Bir de Şimdi Görün!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-10-2026 16:14

Bir dönemin sevilen dizileri arasında yer alan Akasya Durağı, aradan yıllar geçmesine rağmen oyuncularıyla sık sık yeniden gündeme geliyor. Dizinin renkli karakterleri arasında yer alan Şoför Leyla da bunlardan biri. Direksiyon başındaki tavırları ve durağın diğer karakterleriyle yaşadığı olaylarla hatırlanan Leyla'ya Ayça İnci hayat vermişti.

Dizinin üzerinden yıllar geçtikçe oyuncuların hayatındaki değişimler de merak konusu oluyor. Ayça İnci de son dönemde bu isimlerden. Oyuncunun yıllar önce Akasya Durağı'ndaki görüntüsüyle güncel fotoğraflarının yan yana paylaşılması, çeşitli sosyal medya platformlarında, özellikle de X'te yeniden konuşulmasına neden oldu.

 

Şoför Leyla Olarak Hafızalara Kazındı

Ayça İnci, Akasya Durağına sonradan katılan isimler arasında yer alıyordu. Dizide Ramazan Baba'nın kızı Leyla'yı canlandıran oyuncu, Melahat'ın ardından durağın kadın şoförü olarak hikâyeye dâhil oldu.

Leyla'nın dizideki hikâyesinde Tolga karakteriyle yaşadığı ilişki de önemli bir yer tuttu. Arda Öziri'nin canlandırdığı Tolga ile yaşadığı ilişki ilerleyen bölümlerde evlilikle sonuçlandı. Ayça İnci, Leyla karakteriyle dizinin 82 bölümünde izleyici karşısına çıktı.


İnci'nin oyunculuk kariyeri de Akasya Durağı ile sınırlı kalmadı. Alacakaranlık, Yanık Koza, Semum, Arka Sokaklar ve Üç Kız Kardeş gibi yapımlarda rol aldı. 2025 yılında ise Kuruluş Osman dizisinde Moğol hükûmdarı Olcayto'nun kızı olan Esenbike karakterini canlandırdı.

2024'te Verdiği Kilolarla Gündeme Gelmişti

Ayça İnci'nin görünümündeki değişim yıllar içinde ara ara gündeme gelmişti. Özellikle İnci'nin 45 gün içinde 10 kilo verdiğini açıkladığı dönemde adından çokça bahsedildi ve değişimi magazin basınında geniş yer bulmuştu. İnci'nin açıklamalarına göre kilo verme süreci diyetisyen gözetiminde gerçekleşti.

2026'da ise bu kez eski ve yeni fotoğraflarının karşılaştırılmasıyla yeniden gündeme geldi. Yıllar sonra Şoför Leyla'yı tekrar hatırlatan bu görüntüler, Akasya Durağı izleyicileri için de nostaljik bir karşılaşma oldu.

Ayça İnci bugün de oyunculuk çalışmalarını sürdürüyor. Kanal D'nin Evrim Akın ile Ev Gezmesi programında da yer alan oyuncu, bu programda tiyatroyla ve oyunculuk eğitimleriyle ilgilendiğini, setleri özlediğini anlatmıştı.

 

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