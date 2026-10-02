Türkan Şoray'ın Estetiklerini Yapan Doktor Ortaya Çıktı! Meğer Birçok Ünlü İsmi O Ameliyat Etmiş!

Yeşilçam denince akla gelen yüzler, yıllar geçse de hafızalardaki yerini koruyor. Türkan Şoray'ın kendine özgü yüz hatları, Filiz Akın'ın zarif görünümü, Cüneyt Arkın'ın karizmatik yüzü bugün bile Türk sinemasının simgeleri arasında. Ancak Yeşilçam'ın güzellik anlayışının şekillendiği yıllarda, kamera karşısındaki isimlerin görünümüne küçük dokunuşlarla müdahale eden bir doktor da vardı!

Bugün adı geniş kitleler tarafından çok bilinmese de Dr. Erdoğan Konuk, özellikle burun estetiği alanında dönemin tanınan hekimlerindendi. Üstelik hastaları arasında yalnızca tek bir Yeşilçam yıldızı bulunmuyordu. Dönemin dergi arşivleri ve daha sonraki vefat haberleri, Konuk'un Türkan Şoray, Filiz Akın ve Cüneyt Arkın gibi dönemin en ünlü isimleriyle bağlantısını ortaya koyuyor.

Yeşilçam Yıldızlarının Doktoru Olarak Tanınıyordu

Erdoğan Konuk'un adı özellikle 1960'lı yıllarda estetik burun ameliyatlarıyla duyuldu. 6 Aralık 1965 tarihli Ses dergisinde yayımlanan haberde Sevda Ferdağ'ın burun ameliyatını Erdoğan Konuk'un gerçekleştirdiği anlatılıyor. Aynı haberde Türkan Şoray ve Cüneyt Arkın'ın da estetik ameliyat geçiren sinema oyuncuları arasında olduğu belirtilmiş.

Daha dikkat çekici bir kayıtsa 1969 tarihli 7 Gün dergisinden geliyor. Derginin ilgili sayısında Erdoğan Konuk, "Film yıldızları ve sosyetenin burun babası" başlığıyla tanıtılırken Türkan Şoray, Filiz Akın, Sevda Ferdağ, Cüneyt Arkın, Gönül Yazar, Leyla Sayar ve Semiramis Pekkan gibi isimler de Konuk'la birilkte anılıyor.

Türkan Şoray'ın Meşhur Burnunda Onun İmzası Vardı

Türkan Şoray'ın yıllar içinde değişen görünümü, özellikle burnu üzerinden sık sık gündeme geldi. 2011'de Erdoğan Konuk'un vefatının ardından yayımlanan haberlerde de Türkan Şoray, Filiz Akın, Cüneyt Arkın ve Fatma Girik başta olmak üzere birçok ünlünün burun estetiğini yapan doktor olarak Konuk'un adı verildi.



Estetik Cerrahinin Bugünkü Gibi Olmadığı Yıllar

Konuk'un hikâyesini ilginç kılan ayrıntılardan biri de operasyonları yaptığı dönem. Bugün estetik operasyonlar çok yaygın olsa da 1960'lı yıllarda durum bambaşkaydı. Buna rağmen Yeşilçam'ın en tanınan yüzleri, kamera karşısındaki görünümlerine önem veriyor ve burun estetiği için Konuk'un kapısını çalıyordu.

Erdoğan Konuk'un adı bugün pek hatırlanmasa da dönemin gazete ve dergi arşivleri, onun Yeşilçam dünyasındaki yerini açıkça gösteriyor. Türkan Şoray'dan Filiz Akın'a, Cüneyt Arkın'dan Sevda Ferdağ'a uzanan isimler, yıllar önce aynı doktorun adı etrafında buluşmuştu.

Yeşilçam'ın ikonik yüzlerine bakarken aklımıza genellikle oyuncuların kendisi geliyor. Oysa onların kamera karşısındaki görünümünün ardında dönemin sinema dünyasında önemli bir yere sahip olan doktorlar da vardı. Erdoğan Konuk'un hikâyesi de bunun en dikkat çekici örneklerinden.