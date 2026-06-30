Yeraltı'ndan Dünya Sahnesine! Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan Aşkı Belgelendi!

Yeraltı dizisinin başrolleri Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan'ın set arkadaşlığı aşka dönüştü.

Yeraltı'ndan Dünya Sahnesine! Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan Aşkı Belgelendi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-06-2026 09:59

Dizi dünyasından bir set aşkı iddiası daha gerçeğe dönüştü! Yeni sezonun en çok konuşulan ekran başına kilitleyen iddialı yapımı Yeraltı dizisinin başrol oyuncuları Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan hakkında bir süredir kulislerde fısıldanan aşk dedikoduları sınır ötesinde çekilen flaş görüntülerle nihayet kanıtlandı.

Dizideki güçlü ekran enerjileri ve uyumlarıyla izleyicilerden tam not alan ikilinin set arkasında başlayan ve arkadaşlık olarak tanımladıkları bağlarının romantik bir ilişkiye evrildiği magazin kulislerinde sıkça konuşuluyordu. Gizemli aşk tatile çıktıkları yurt dışında belgelendi.

Meraklı Gözlerden Uzakta Romantik Kaçamak

Yoğun geçen çekim takvimine verilen kısa bir arayı fırsat bilen Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan gözlerden uzak kalmak adına tatil rotası olarak yurt dışını tercih etti. Ancak ünlü çift dünyanın öbür ucunda da olsalar hayranlarının dikkatli bakışlarından kaçmayı başaramadı.

Ünlü çift yurt dışında birlikte gezerken görüntülendi. İkilinin dizi setinde başlayan arkadaşlıklarının aşka dönüştüğü konuşuluyordu. Sokaklarda samimi halleriyle objektiflere yansıyan ikilinin bu görüntüleri aylardır saklanan aşk iddialarını doğrular nitelikteydi.

Sosyal Medya Yeraltı Aşkıyla Çalkalanıyor!

Çiçeği burnunda çiftin yurt dışı sokaklarında samimi bir şekilde yürürken çekilen kareleri internet dünyasına düşer düşmez adeta bir tsunami etkisi yarattı. X (Twitter) ve Instagram platformlarında Deniz Can Aktaş ve Devrim Özkan etiketleri dakikalar içinde trend listelerinin zirvesine yerleşti.

Sosyal medya kullanıcıları fotoğrafların altına; "Çok yakışmışlar" şeklinde binlerce tebrik yorumu yağdırdı. Yakalanma görüntülerinin ardından sessizliklerini koruyan ikilinin Türkiye dönüşü havaalanında el ele basının karşısına çıkıp çıkmayacağı ise şimdiden büyük merak konusu oldu.

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