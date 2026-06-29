“Dünyanın En Güzel Kızı” Thylane Blondeau Evlendi!

Bir dönem “dünyanın en güzel kızı” olarak tanınan Thylane Blondeau, DJ Ben Attal ile Paris’te evlendi.

“Dünyanın En Güzel Kızı” Thylane Blondeau Evlendi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-06-2026 22:41

Bir dönem “dünyanın en güzel kızı” olarak anılan Fransız model Thylane Blondeau, DJ Ben Attal ile Paris’te düzenlenen sade bir törenle evlendi. Uzun süredir birlikte olan çift aileleri ve yakın dostlarının katıldığı bu özel günle hayatlarını birleştirdi.

Paris’te Sade Ama Şık Bir Düğün

Thylane Blondeau ve Ben Attal yaklaşık 2020’den beri birlikteydi. Çift üç ay önce Yunanistan’da gerçekleşen evlilik teklifinin ardından düğün hazırlıklarına başlamıştı. Paris’te yapılan tören oldukça sade ama bir o kadar da şık bir atmosferde gerçekleşti. Klasik bir araçla düğün alanına gelen çift ailelerinin ve yakın arkadaşlarının desteğiyle bu özel günlerini kutladı.

“Dünyanın En Güzel Kızı”ndan Yeni Bir Sayfa

Thylane Blondeau henüz çocuk yaşlardayken Vogue tarafından “dünyanın en güzel kızı” olarak tanınmış ve dünya çapında büyük bir ün kazanmıştı. O günden bu yana modellik kariyerini sürdüren Blondeau artık hayatının yeni bir dönemine adım attı. 25 yaşındaki model bu kez kariyerinden çok özel hayatıyla gündeme geldi ve evlilik haberi hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Basına Tepki Gecikmedi

Düğün töreni sırasında bazı basın mensuplarının izinsiz görüntü alması ise çiftin tepkisini çekti. Özellikle Thylane Blondeau sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada bu durumdan rahatsız olduğunu dile getirdi. Blondeau basına karşı genel olarak saygılı bir tavır sergilediğini ancak bu kez özel anlarının ihlal edildiğini düşündüğünü söyledi.

“Sadece Evlenen Bir Kadındım”

Ünlü model açıklamasında sokakta ya da halka açık alanlarda fotoğraf çekilmesine her zaman anlayış gösterdiğini ancak düğün gibi özel bir anın farklı olduğunu vurguladı. Kendi ifadesiyle “Bugün bir haber konusu değil, sadece evlenen bir kadındım” diyerek yaşadığı rahatsızlığı açıkça ifade etti.

Thylane Blondeau ve Ben Attal’ın evliliği magazin dünyasında geniş yankı uyandırırken çift için artık yeni bir hayat dönemi başlamış oldu. Sade ama anlamlı törenleriyle dikkat çeken ikili özel hayatlarını daha korunaklı yaşamak istediklerini de hissettirmiş oldu.

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