Erdek'te Çiftetelli Şov! Kerimcan Durmaz Annesi ve Ablasıyla Sahneyi Dağıttı!

Sosyal medyanın en çok konuşulan, her hareketi, her şarkısı ve sahne şovuyla magazin gündeminin üst sıralarından inmeyen popüler ismi Kerimcan Durmaz bu kez memleketi sayılan topraklarda unutulmaz bir aile sahnelerine imza attı. Yaz turnesi kapsamında Balıkesir'in gözde tatil beldesi Erdek'te bir mekanda sahne alan ünlü fenomen ve şarkıcı kendisini dinlemeye gelen binlerce hayranına sadece hit şarkılarını söyledi.

Gecenin en büyük sürprizi ilerleyen saatlerde sahneye Kerimcan Durmaz'ın annesinin ve ablasının çıkmasıyla oldu.

Sahnede Aile Boyu Döktürdüler!

Erdek’te sahne alan Kerimcan Durmaz, annesi ve ablasıyla birlikte Balıkesir Çiftetellisi oynadı.pic.twitter.com/p8f0zC6ERg — Onedio (@onedio) June 29, 2026

Enerjik sahne performansıyla Erdek'deki mekanı hıncahınç dolduran dinleyicileri coşturan Kerimcan Durmaz bir ara Balıkesir Çiftetellisi oynadı. Kerimcan'ı sahnede göbek atarken gören annesi ve ablası da onu yalnız bırakmadı. Ailenin sahnede sergilediği neşeli ve samimi figürler mekandakiler tarafından dakikalarca alkışlanırken o anlara ait görüntüler sosyal medyada kısa sürede izlenme rekorları kırdı.

Sosyal Medya Da Yorum Yağdı

Mekandaki yüzlerce hayranın cep telefonlarıyla saniye saniye kaydettiği ve TikTok, Instagram ile X (Twitter) platformlarına yüklediği video kesitleri dijital dünyada adeta bir beğeni tsunamisi yarattı. Kerimcan Durmaz'ın sahnelerdeki iddialı ve fütüristik imajının ötesinde ailesiyle birlikte sergilediği bu geleneksel ve içten görüntüler takipçilerinden tam not aldı.