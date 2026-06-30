Dünyaca Ünlü Futbolcu Robert Lewandowski Ailesiyle Yeniden Antalya'da!

Dünya futbolunun efsanevi golcülerinden Robert Lewandowski yoğun geçen transfer ve şampiyonluk döneminin ardından soluğu bir kez daha Türkiye'nin tatil cennetinde aldı. Barcelona'yla yollarını ayırarak Amerika'nın MLS ekibi Chicago Fire ile yeni bir maceraya yelken açan 37 yaşındaki yıldız santrfor her fırsatta hayranlığını dile getirdiği Antalya'yı bu yaz da pas geçmedi.

La Liga'da Barcelona formasıyla yaşadığı son şampiyonluğun ve imzaladığı dev transferin yorgunluğunu atmak isteyen dünyaca ünlü golcü ailesiyle birlikte Belek’i mesken tuttu.

Belek Sahillerinde Aile Saadeti

2013 yılında hayatını birleştirdiği beslenme uzmanı ve eski karateci eşi Anna Lewandowska, kızları Klara ve Laura'yla birlikte Belek'te ultra lüks bir otelde konaklayan Lewandowski adeta düşman çatlattı. Deniz, kum ve güneşin tadını doyasıya çıkaran ünlü futbolcu ailesinin huzurlu ve neşeli halleri dikkat çekti.



38.8 Milyon Takipçiye Antalya Reklamı!

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan yıldız futbolcu Antalya tatilinden en özel ve fit karelerini 38,8 milyon takipçisinin bulunduğu resmi Instagram hesabından paylaştı. Havuz başında ve deniz kenarında kusursuz fiziğiyle dikkat çeken Polonyalı golcü paylaşımlarının altına "Yazın hakkını vermek" notunu düştü.

Eşi Anna Lewandowska da eş zamanlı olarak kendi profilinden eğlenceli tatil kesitlerini yayınladı. Fit görüntüsüyle büyüleyen 37 yaşındaki güzel anne plaj fotoğraflarının altına esprili bir dille "Güneş kremi ile dondurma arasında bir yerlerde" yazarak takipçilerinden tam not aldı. Milyonlarca beğeni alan bu paylaşımlar Antalya'nın küresel çaptaki tanıtımına da adeta dev bir katkı sağladı. Chicago kampı öncesi Türkiye'de enerji depolayan dünya yıldızının, birkaç gün daha Belek'te kalacağı öğrenildi.