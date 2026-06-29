Kelimeler Boğazında Düğümlendi! Türkan Şoray Gözyaşlarına Boğuldu

Türkan Şoray Kadir İnanır’ın vefatı sonrası katıldığı etkinlikte sorular karşısında duygusal anlar yaşayarak konuşmakta zorlandı.

Kelimeler Boğazında Düğümlendi! Türkan Şoray Gözyaşlarına Boğuldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-06-2026 23:04
Kadir İnanır’ın vefatının ardından yaşanan duygusal anlar Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerini bir kez daha derinden etkiledi. En yakın dostlarından biri olan Türkan Şoray katıldığı bir etkinlikte sorular karşısında kendini tutamadı ve konuşmakta zorlandı. 

Cenazeden Sonra Yarım Kalan Hüzün

Kadir İnanır’ın son yolculuğuna uğurlandığı törende Türkan Şoray’ın fenalaşması o günün en çok konuşulan anlarından biri olmuştu. Aradan kısa bir süre geçmesine rağmen acının tazeliği hiç azalmadı. Katıldığı yeni söyleşi programında da bu duygusal ağırlık kendini yeniden gösterdi.

Şoray etkinlik öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlamaya çalıştı ama konu İnanır’ın vefatına gelince sesi bir anda düğümlendi. Ne söylemek istediğini biliyordu ama kelimeler sanki boğazına takılıp kaldı.

Kelimelerin Yetersiz Kaldığı An

Gazetecilerin soruları karşısında uzun süre konuşmakta zorlanan usta oyuncu duygularını toparlamaya çalışsa da yüzünden yaşadığı kırgınlık ve üzüntü net şekilde okunuyordu. O anlarda aslında söylenebilecek çok fazla şey vardı ama hiçbir cümle yeterli gelmiyordu.

Şoray’ın yaşadığı bu durum sadece bir dost kaybı değil aynı zamanda yıllara dayanan bir bağın da kopuşunun ağırlığını yansıtıyordu.

Sahneye Çıkınca Gelen Duygusal Yük

Söyleşi programı devam ederken sahneye çıkan Türkan Şoray seyircilere hitap etmeye çalıştı. Ancak konu yeniden Kadir İnanır’a gelince ortam daha da duygusallaştı. Sesindeki titreme salondaki herkes tarafından hissedildi.

“Acımız çok taze, çok büyük bir kayıp…” sözlerini kurarken gözyaşlarını tutmakta zorlandı. O an sahnede profesyonel bir oyuncudan çok, çok yakın bir dostunu kaybetmiş bir insan vardı.

Sevenlerinin Kalbinde Kalan Bir İsim

Şoray konuşmasının devamında Kadir İnanır’ın her zaman kalbinde çok özel bir yeri olduğunu da dile getirdi. Onun sadece bir meslektaş değil aynı zamanda hayat yolculuğunda önemli bir dost olduğunu vurguladı.

Etkinlik sonrası salondan ayrılırken hâlâ duygusal olduğu gözlenen sanatçının yaşadığı bu kaybı uzun süre unutamayacağı anlaşılıyordu. Yeşilçam’ın iki büyük ismi arasındaki bu bağ sevenlerinin hafızasında da derin bir iz bırakmaya devam ediyor.

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