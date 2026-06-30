Can Yaman'ın Eski Sevgilisi Diletta Leotta Lüks Yatında Güneşlenirken Flaşlar Patladı!

Bir dönem ünlü aktör Can Yaman'la yaşadığı fırtınalı ve tutkulu aşkla Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesine ulaşan İtalyan spor televizyonculuğunun dünyaca ünlü tescilli güzeli Diletta Leotta yaz sezonunu göz kamaştıran bir lüksle açtı. 34 yaşındaki başarılı sunucu çıktığı mavi turda lüks yatının güvertesinde güneşin tadını çıkarırken paparazzilerin radarına yakalandı. Hem kariyeri hem de kusursuz fiziğiyle dünya basınının markajından düşmeyen güzel yıldız Akdeniz sularında adeta nispet yaptı.

Güvertede Kusursuz Zarafet

Can Yaman'ın eski sevgilisi 34 yaşındaki İtalyan sunucu Diletta Leotta, lüks yatında güneşlenirken kameralara yakalandı. pic.twitter.com/Ma7XRapV2g — Daily Magazin (@daily_magazin) June 29, 2026

Avrupa futbol şampiyonaları ve lig maçlarındaki canlı yayın performanslarının yanı sıra sosyal medyadaki cesur tarzıyla da adından söz ettiren Diletta Leotta deniz ortasında çabasız şıklığıyla objektiflere yansıdı. Lüks yatının güvertesinde uzanarak saatlerce güneşlenen güzel yıldız fit görüntüsü ve bronz teniyle zamana meydan okuduğunu bir kez daha kanıtladı. Leotta'nın o görüntüleri İtalyan ve Türk magazin basınına bomba gibi düşerek sosyal medyanın en çok konuşulan görselleri arasında yer aldı.

Sosyal Medya İtalyan Güzelini Konuşuyor

Magazin muhabirleri tarafından uzaktan çekilen bu video internet dünyasına sızar sızmaz özellikle Instagram ve X (Twitter) platformlarında beğeni yağmuruna tutuldu. Can Yaman'la ayrılığının ardından da Türk takipçilerinin yakın takibinde olan ünlü sunucuya, dünyanın dört bir yanından övgü dolu binlerce yorum geldi.