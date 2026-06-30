Faruk Sabancı 3 Boyutlu Dijital Sahnesiyle Ezber Bozaсak!

Elektronik müziğin yıldızı Faruk Sabancı 4 Temmuz'da Parkorman Gratis Fest'te 1 tonluk 3D yapay zeka sahne şovuyla ilk kez müzikseverlerle buluşacak.

Faruk Sabancı 3 Boyutlu Dijital Sahnesiyle Ezber Bozaсak!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-06-2026 09:43

Elektronik müziğin küresel sahnedeki gururumuz olan başarılı DJ ve prodüktörü Faruk Sabancı İstanbul eğlence hayatının çıtasını arşa çıkarmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar Jennifer Lopez ve Travis Scott gibi dünyaca ünlü dünya starlarının İstanbul konserlerinde kabine geçerek adından söz ettiren efsane ozan Aşık Mahzuni Şerif'in Darıldım eserine yaptığı elektronik yorumla müzik listelerini altüst eden Sabancı ezber bozacak bir teknoloji şovuna imza atacak.

Ünlü müzisyen 4 Temmuz'da İstanbul Parkorman'da gerçekleşecek olan dev organizasyon Gratis Fest kapsamında, müzikseverlere sadece işitsel değil görsel olarak da unutulmaz bir gece yaşatacak.

DJ Kabini Değil 1 Tonluk Dijital Sanat Eseri!

Faruk Sabancı'nın bu performansı için alışılagelmiş DJ masaları tamamen rafa kaldırıldı. Tamamen fütüristik bir vizyonla, Sabancı'ya özel olarak tasarlanan yeni sahne, bütünüyle dijitalleştirilmiş standlardan oluşuyor. Sahne mekanizmasının arkasındaki mühendislik ve prodüksiyon gücü ise dudak uçuklatan cinsten:

Sahne standının yapımında tam 1 ton demir kullanıldı. Gecenin en sıra dışı detayı dev LED ekranlarda sergilenecek yapay zeka performansı olacak. Faruk Sabancı'nın 3 boyutlu yüz taraması yapılarak yapay zekayla şekillendirilen özel video gösterisi Türkiye'de ilk kez bu konserde görücüye çıkacak.


Festivalde Tam Anlamıyla Yıldızlar Geçidi

Faruk Sabancı'nın bir solist DJ edasıyla kabine geçeceği ve dev teknolojik şovunu sergileyeceği bu tarihi günde Parkorman sahnesi Türk müziğinin dev isimlerini de ağırlayacak. Festivalde rock müziğin efsane grubu mor ve ötesi ile pop müziğin hit makinesi Zeynep Bastık da ana sahne performanslarıyla binlerce kişiyi coşturacak.

Birbirinden renkli aktivitelere ve sürpriz etkinliklere ev sahipliği yapacak olan dev organizasyon Gratis Fest 4 Temmuz'da Parkorman'da kapılarını açacak. 

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