"Yeraltı"nda Dev Transfer: Cemal Hünal Kadroya Dahil Oldu!

Medyapım’ın güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken dizisi "Yeraltı", bu hafta hem bir ayrılığa hem de heyecan verici bir katılım sahne olmaya hazırlanıyor. Murat Öztürk’ün yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu ise Berna Aruz’un kaleme aldığı diziye, başarılı oyuncu Cemal Hünal dahil oluyor.

Hikâyede Tansiyon Yükselecek

Dizinin yeni bölümünde bir veda yaşanırken, Cemal Hünal’ın gelişiyle birlikte taşlar yerinden oynayacak. Hünal’ın hayat vereceği karakterin, hikâyedeki güç dengelerini nasıl değiştireceği ve kimin karşısında yer alacağı şimdiden merak konusu oldu. Karizmatik oyuncunun bu hafta itibarıyla ekibe katılarak çekimlere başladığı öğrenildi.