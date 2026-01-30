Yeraltı"na Taze Kan: Ece Çeşmioğlu Ekranlara Fırtına Gibi Dönüyor!

Yeraltı dizisi Hülya kimdir? Ece Çeşmioğlu Yeraltı dizisiyle ekranlara dönüyor. Murat Danacı'nın canlandırdığı Hamburglu'nun kardeşi Hülya rolüyle kadroya dahil olan başarılı oyuncunun yeni projesi hakkında tüm detaylar...

Yayın Tarihi : 30-01-2026 18:00

NOW ekranlarında dün akşam ilk bölümüyle izleyiciyle buluşan ve sosyal medyayı kasıp kavuran "Yeraltı" dizisi, kadrosunu dev bir isimle daha güçlendiriyor. Medyapım imzalı dizinin güçlü hikâyesine, başarılı oyuncu Ece Çeşmioğlu dahil oldu.

Annelik Molası Bitti: Sürpriz Karakter "Hülya"

Taner Ölmez ile evliliğinden iki çocuk sahibi olan ve bir süredir projelerine ara vererek vaktini çocuklarına ayıran Ece Çeşmioğlu, "Yeraltı" ile setlere iddialı bir dönüş yapıyor. Güzel oyuncunun dizideki rolü ise hikâyenin dengelerini değiştirecek türden:

  • Gizemli Karakter: Çeşmioğlu, dizide "Hülya" karakterine hayat verecek.

  • Kritik Bağlantı: Hülya, Murat Danacı’nın canlandırdığı Hamburglu karakterinin kardeşi olarak hikâyeye dahil olacak.

  • Sürprizi Bol: Karakterin dizideki dengeleri sarsacak, sırlarla dolu bir geçmişe sahip olduğu gelen bilgiler arasında.

"Yeraltı" İlk Bölümüyle Tam Not Aldı

Dün akşamki prömiyeriyle dikkat çeken dizi, yeraltı dünyasının karanlık labirentlerini ve güç savaşlarını etkileyici bir görsellikle ekrana taşıdı. Kadrosundaki usta isimlere Ece Çeşmioğlu'nun da eklenmesiyle, dizinin reytinglerdeki yükselişini sürdürmesi bekleniyor.

