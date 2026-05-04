"Yeraltı" Setinde Neler Oluyor? Devrim Özkan’dan Set İddialarına Sert Tepki: "Hukuki Süreci Başlatıyorum"

Ekranların başarılı ismi Devrim Özkan, son günlerde "Yeraltı" dizisinin setinde yaşandığı iddia edilen sıra dışı bir haberle magazin gündeminin merkezine oturdu. Sosyal medyada hızla yayılan "koku" iddiasına ünlü oyuncudan yanıt gecikmedi. Özkan, yapılan haberleri sert bir dille yalanlayarak adeta ateş püskürdü.

Set Durduran "Koku" İddiası Nedir?

Magazin muhabiri Akif Yaman tarafından ortaya atılan iddiaya göre; dizinin çekimleri sırasında Devrim Özkan’ın saçlarından gelen yoğun koku nedeniyle yönetmen rahatsız oldu ve çekimleri durdurdu. İddianın devamında, Özkan’ın saç bakımında kullandığı bitkisel yağların bu kokuya sebebiyet verdiği ve set ekibinin oyuncunun saçlarını yıkatmak zorunda kaldığı öne sürüldü.

"Sessizliğim Asaletimdendir"

Hakkındaki iddiaların ardından sosyal medya hesabından kapsamlı bir açıklama yayınlayan Devrim Özkan, yaşananları bir "itibar suikastı" olarak nitelendirdi. Gazetecilik ilkelerinin ayaklar altına alındığını savunan oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün şahsımı hedef alan ve hiçbir etik değerle bağdaşmayan asılsız iddialar üzerine bu açıklamayı yapma zorunluluğu hissediyorum. Sessizliğimizin bir kabulleniş değil, asaletimizden olduğunu anlamayanlara cevabımız bu kez sadece böyle olmayacak."

Hukuki Süreç Başlatılıyor

Özkan, bu tür haberlerin sadece "tıklanma ve etkileşim" amacıyla uydurulduğunu belirterek, onurunu ve emeğini hiçe sayanlara karşı yargı yoluna gideceğini duyurdu. Bugüne kadar hakkında çıkan tüm yalan haberleri dosyaladığını belirten ünlü oyuncu, bu son iddiayla birlikte hukuki hesaplaşmanın başladığının sinyalini verdi.