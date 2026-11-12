Yeraltı Dizisinde Büyük Kurgu Hatası: Ceylan'ın Külotlu Çorabı Sahne Geçişinde Yok Oldu!

Now TV'nin sevilen dizisi Yeraltı 11 Kasım akşamı 22. bölümüyle ekrana geldi. Dizide Ceylan karakterine hayat veren Devrim Özkan'ın yer aldığı bir sahnede gerçekleşen hata izleyicilerin gözünden kaçmadı. İşte detaylar...



Sahne Geçişinde Külotlu Çorap Detayı Sosyal Medyada Gündem Oldu



Çarşamba akşamları yayınlanan fenomen dizi Yeraltı reytinglerde zirveyi bırakmıyor. Yeni sezonda da yoluna oldukça iddialı bir şekilde devam eden dizideki bir hata dikkatli gözlerden kaçmadı. Uraz Kaygılaroğlu, Devrim Özkan, Deniz Can Aktaş, İsmail Hacıoğlu gibi ünlü isimlerin yer aldığı Yeraltı'nda gerçekleşen bu hata X'te gündem oldu.



Dizide Melek’in doğum günü yaşanan bütün gerginliklere rağmen aileyi aynı çatı altında buluşturdu. Haydar Ali ve Ceylan'ın Melek'e sürpriz yaptığı anlar ise çok konuşuldu. İkilinin uyumu dikkat çekerken sahne geçisinde yapılan hata da gözden kaçmadı. İlk sahnede Ceylan'ın mini eteğinin altında olan külotlu çorap ikinci sahnede ise yerini siyah bir çoraba bıraktı.

İzleyicilerden Yapım Ekibine Eleştiri Yağdı



Bu hata izleyicilerin gözünden kaçmadı ve sosyal medyada gündem oldu. "İzleyicilerin zekâsına biraz saygı duyulmalı", "Göz göre göre büyük bir kurgu faciası bunu nasıl fark etmediniz?", "Detaylara bu kadar dikkatsiz yaklaşılması çok saçma olmuş." gibi yorumlar oldukça dikkat çekti.