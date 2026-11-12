Oben Alkan'ın Yaşadığı Trafik Şoku Sosyal Medyayı Salladı: "Şansa Yaşıyoruz Resmen"

Ünlü oyuncu Bora Akkaş ile 2023 yılında dünyaevine giren ve aynı yıl kızı Suzan'ı kucağına alan Oben Alkan sosyal medya hesabından yaptığı sitem dolu paylaşımla gündeme geldi. Aylar önce trafikte yaşadığı şoke edici bir olayı ve ardından başlatılan hukuki sürecin takipsizlikle sonuçlanmasını takipçileriyle paylaşan Alkan trafik güvenliğine ve adalet sistemine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

"Duran Aracıma Çarptı Yetmez Gibi Küfredip Kaçtı"

Aylar önce trafikte başına gelen talihsiz olayın detaylarını anlatan Oben Alkan seyir halindeyken değil tamamen duran arabasına başka bir sürücünün çarptığını belirtti. Yaşanan çarpışmanın ardından olay yerinden kaçmaya çalışan sürücünün kendisine hakaret edip küfürler savurduğunu ifade eden Alkan olayın ardından hemen karakola giderek tutanak tutturduğunu aktardı. Aracındaki hasarın kasko tarafından karşılandığını ve maddi anlamda büyük bir kayıp yaşamadığını belirten ünlü isim asıl tepkisinin olay sonrasında işleyen sürece olduğunu vurguladı.

"Yaşı Bayağı Bayağı Var Reflekslerini Kaybetmiş"

Yaşanan olayla ilgili başlattığı hukuki sürecin geçtiğimiz hafta savcılıktan gelen takipsizlik kararıyla sonuçlandığını belirten Oben Alkan dosyada yeterli ses veya görüntü kaydı bulunmadığını öğrendiğini söyledi. Tutanaktaki detayları incelerken karşı tarafın yaşına dikkat çektiğini belirten Alkan isyanını şu sözlerle dile getirdi:

"Gözüm diğer kişinin doğum tarihine takıldı. Maşallah yaşı var yani bayağı bayağı var. Araştırdım trafikte araç kullanmanın üst yaşı yokmuş sadece sağlık raporu zorunluluğu varmış. Tahmin edin bu kişi ne iş yapıyormuş? Hadi ben şükür canımdan olmadım. Bariz reflekslerini kaybetmiş bir de okumuş etmiş bir kişi ne cesaret hala trafiğe çıkıyor? Şansa yaşıyoruz resmen."

Trafikte yaş sınırının olmamasına ve ileri yaştaki sürücülerin denetim mekanizmalarına tepki gösteren Oben Alkan paylaşımının sonuna "Otur liyakat 0" notunu ekleyerek adaletsizlik duyduğunu belirtti. Alkan'ın bu paylaşımları kısa süre içinde sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve binlerce destek mesajı aldı.