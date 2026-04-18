Yeraltı 12. Bölüm Tanıtımı Yeniden Yayınlandı: Silahlı Saldırı Sahnesi Çıkarıldı!

Yeraltı dizisinin 12. bölüm fragmanı, şiddet sahneleri çıkartılarak yayınlandı. Okul saldırıları sonrası dizinin yayından kalkacağı iddiaları gündemi sarstı.

Yeraltı 12. Bölüm Tanıtımı Yeniden Yayınlandı: Silahlı Saldırı Sahnesi Çıkarıldı!
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 18-04-2026 11:04

Yeraltı dizisinin merakla beklenen yeni bölüm tanıtımı nihayet izleyiciyle buluştu. Başrollerinde Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu gibi isimlerin yer aldığı yapım, son günlerde yayın takvimindeki belirsizliklerle gündemi meşgul ediyordu. Dizinin 12. bölüm 1. fragmanı, geçtiğimiz günlerde yaşanan toplumsal hassasiyetler nedeniyle gecikmeli olarak paylaşıldı.

Yeraltı Dizisi Yayından mı Kaldırıldı?

Türkiye, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş bölgesindeki okullarda meydana gelen üzücü saldırı haberleriyle derinden sarsıldı. Bu acı olaylar, kamuoyunda televizyon ekranlarındaki şiddet sahneleri üzerine büyük bir tartışma başlattı. Sosyal medya mecralarında ve çeşitli platformlarda, dizilerdeki sert sahnelerin bu tür olayları tetikleyebileceğine dair eleştiriler hızla arttı.

Bu tepkilerin ardından Yeraltı ve Eşref Rüya dizilerinin tamamen yayından kaldırılacağı iddiaları yayıldı. Özellikle her iki dizinin de yeni bölümlerinin bu hafta ekrana gelmemesi, izleyicilerin kafasında soru işaretleri oluşturdu. Yayın akışından çıkarılan diziler için kanal yönetimlerinden resmi bir açıklama beklenirken, fragmanların paylaşılmaması bu iddiaları daha da güçlendirdi.

Sansürlenen Silahlı Saldırı Sahnesi Dikkat Çekti

Bekleyişin ardından yayınlanan Yeraltı 12. bölüm fragmanı, dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmayan önemli bir değişiklikle geldi. Yapım ekibi, toplumsal hassasiyetleri gözeterek fragman içerisindeki silahlı saldırı sahnelerini tamamen temizledi. Dizinin aksiyon dolu yapısına rağmen, tanıtımda bu bölümlerin yer almaması sektördeki yeni düzenlemelerin bir işareti olarak yorumlandı.

Ancak bu durum, dizinin takipçileri arasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. İzleyiciler, fragmanın kurgusundaki ani değişiklikleri fark ederek durumu sosyal medyaya taşıdı. Tanıtımın, mevcut olaylara yönelik bir önlem olarak yeniden kurgulandığı kısa sürede anlaşıldı.

Sosyal Medyada Fragman Tartışması

Yeni tanıtımın dijital platformlarda paylaşılmasıyla birlikte yorum yağdı. Birçok kullanıcı, fragmanın orijinal halinin daha farklı olduğunu ve bazı sahnelerin sonradan çıkartıldığını savundu. İzleyiciler, "Silahlı sahneleri kesmişler" ve "Silahlı saldırı sahnesi çıkarılıp yeniden yayınlanmış" gibi ifadelerle düşüncelerini dile getirdi.

Buna ek olarak bazı takipçiler, fragmanın aslında eski görüntülerden ibaret olduğunu iddia etti. "Eski fragman yeniden verilmiş" şeklindeki tepkiler, dizinin geleceği hakkındaki belirsizliği korumaya devam etti. Yeraltı dizisi ekibinin ve kanalın, dizinin genel gidişatı ve içerisindeki şiddet dozajı hakkında nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

Haberin Videosu : Yeraltı 12. Bölüm 1. Fragmanı - "Aşık Mı Oldun İki Günde Kadına!"
ÇOK OKUNANLAR
