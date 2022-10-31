Yenilenen mağazada yeni sezon tanıtımı!

İzmir Agora AVM’de gerçekleşen lansmanda davetliler hem yeni sezon tasarımlarıyla buluştu hem de yenilenen Roman mağazasını keşfetti. Güçlü kadınlardan aldığı ilhamla görkemli bir yeni sezon hikayesi yaratan Roman ‘görkemli şehrin, görkemli kadınları’ mottosuyla yeni sezon tasarımlarını davetlilerin beğenisine sundu.

Kreatif Direktör Suzan Toplusoy ev sahipliğinde gerçekleşen davette İzmir cemiyet hayatının tanınmış isimleri bir araya geldi. 240 metrekarelik yenilenen mağazasını yeni bir konseptle sunan Roman’ın şehirli ve modern kadın stillerine odaklanan yeni sezon koleksiyonu davetlilerden tam not aldı.

Yeni sezon Roman Koleksiyonu, tüm Roman mağazalarında ve online adresi roman.com.tr’de satışa sunuluyor.