Yenikapı'da Manifest Rüzgarı: Hilal Yelekçi Sahneyi Terk Etmek Zorunda Kaldı, Gözyaşlarıyla Döndü!

Son dönemin müzik listelerini altüst eden enerjik tarzları ve yakaladıkları muazzam uyumla dijital dünyanın en çok konuşulan yükselen yıldızları arasında gösterilen Manifest grubu dün akşam Yenikapı'da unutulmaz ama bir o kadar da endişe dolu bir konsere imza attı. Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay'dan oluşan popüler grup devasa bir seyirci topluluğuyla Yenikapı etkinlik alanında buluştu. Hep bir ağızdan söylenen hit şarkılar ve göz kamaştıran dans şovlarıyla başlayan gece grup üyelerinden Hilal Yelekçi’nin sahnede ani rahatsızlığıyla hayranlarına korku dolu anlar yaşattı.

Sahne Ortasında Şiddetli Ağrı: Konsere Zorunlu Ara

Hilal Yelekçi, bacağındaki rahatsızlık nedeniyle sahnede dans ettiği sırada ağlarken görüntülendi. pic.twitter.com/COtiz0NCqy — Populicc (@populicc) July 11, 2026

Manifest, gece boyunca Zamansızdık, Daha İyi, Rüya, Snap ve Toz Pembe gibi milyonlarca kez dinlenen sevilen şarkılarını seslendirirken sergiledikleri koreografilerle de büyük alkış topladı. Ancak konserin ilerleyen dakikalarında sahne ışıkları altındaki hareketli dakikalara gölge düştü. Grubun sevilen üyesi Hilal Yelekçi'nin bacağında ani ve oldukça şiddetli bir ağrı meydana geldi. İlk anlarda profesyonelliğini elden bırakmayarak performansını sürdürmeye çalışan güzel sanatçı acısının dayanılmaz bir boyuta ulaşması üzerine sahneden inerek kulise geçmek zorunda kaldı.

Yelekçi'nin acil olarak kuliste sağlık kontrolünden geçirildiği dakikalarda ise Yenikapı'da müzik durmadı. Grubun diğer üyeleri Esin, Lidya, Mina, Sueda ve Zeynep sahnede kalarak seyircilerle samimi bir sohbete daldı ve atmosferin enerjisini dengede tutmayı başardı.

Sorumluluk Bilinciyle Geri Döndü: Acı ve Gözyaşı İçinde Dans!

Kuliste yapılan ilk tıbbi müdahale ve kontrollerin ardından, doktorların sahneye çıkmasında bir sakınca görmediğini belirtmesi üzerine Hilal Yelekçi hayranlarını yalnız bırakmamak adına büyük bir sorumluluk örneği göstererek alana geri döndü. Yenikapı'yı dolduran binlerce kişinin alkış tufanı ve destek tezahüratlarıyla yeniden mikrofona geçen Yelekçi sergilediği bu kararlı duruşla takdir topladı. Ancak başarılı şarkıcının koreografilere eşlik ederken zaman zaman ciddi acılar çektiği ve gözyaşlarına boğulduğu da kameralara anbean yansıdı. Arkadaşlarının desteğiyle konseri tamamlayan Yelekçi'nin bu fedakarlığı ve Manifest'in sahne performansı dijital platformlarda ve magazin bloglarında dakikalar içinde en çok konuşulan en yüksek etkileşimli sosyal medya manşetleri arasındaki yerini aldı.