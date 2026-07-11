Bodrum'da Rıza Kocaoğlu Rüzgarı: Yalıkavak Sahillerinde Fit Görüntüsüyle Düşman Çatlattı!

Ekranların ve sinemanın usta, karakter oyuncusu Rıza Kocaoğlu her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz tatilinin rotasını Bodrum'a çevirdi. Yoğun geçen dizi ve tiyatro sezonunun yorgunluğunu Ege'nin mavi sularında atan başarılı aktör Bodrum Yalıkavak'ta objektiflere takıldı. Kendine has çabasız, rahat tarzı ve cool duruşuyla her zaman adından söz ettiren Kocaoğlu tatiline hız kesmeden devam ediyor.

Günün erken saatlerinde popüler bir plajda erkek arkadaşıyla bir araya gelen ünlü oyuncu şezlongunda güneşlenip uzun uzun sohbet ederek bir gün geçirdi.

47 Yaşında Ezber Bozan Fit Görüntü: Kendini Serin Sulara Bıraktı

İlerleyen saatlerde Bodrum'un bunaltıcı ve sıcak havasından etkilenen 47 yaşındaki Rıza Kocaoğlu serinlemek için kendini Yalıkavak'ın masmavi sularına bıraktı. Deniz keyfi yaparken oldukça neşeli ve keyifli olduğu gözlenen usta oyuncunun fit ve formda görüntüsü ise sahildeki tatilcilerin ve magazincilerin gözünden kaçmadı. Yaşına meydan okuyan fiziğiyle adeta gençlere taş çıkaran Kocaoğlu'nun bu çabasız fit duruşu sosyal medyada da kısa sürede takdir topladı.

Sosyal Medyada Beğeni Topladı

Deniz keyfinin ardından tekrar şezlonguna dönerek güneşlenmeye devam eden Rıza Kocaoğlu'nun bu doğal sahil kareleri magazin bloglarında ve magazin sayfalarında hızla yer buldu. Kamera önündeki ağır ve dramatik rollerinden uzakta tamamen doğal ve samimi bir yaz imajı çizen başarılı aktörün Yalıkavak günlüğü takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı. Haftanın en çok konuşulan erkek magazin manşetleri arasına giren bu sahil pozları ünlü oyuncunun tatil modunun ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha kanıtladı.