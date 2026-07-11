Ekranların Gözde Yıldızı Burcu Özberk Anne Yarısı Dizisiyle Dönüyor

Türk televizyon dünyasının hem çabasız şıklığı hem de yüksek enerjili ve başarılı oyunculuk performanslarıyla her daim adından söz ettiren yıldızı Burcu Özberk iddialı bir projeyle ekranlara geri dönüyor. Mehmet Yiğit Alp'in patronu olduğu NTC Medya'nın NOW platformu için hazırladığı yeni sezonun en merak edilen yapımlarından biri olan Anne Yarısı dizisinin başrol kadın yıldızı resmi olarak belli oldu. Başarılı yönetmen Semih Bağcı'nın koltuğunda oturacağı; güçlü kalemler Melis Civelek, Zeynep Gür ve Merve Göntem'in birlikte senaryolaştırdığı dizinin başrol karakteri Zeynep'e hayat verecek isim Burcu Özberk oldu.

Kapadokya'nın Büyülü Atmosferinde Güçlü Bir Öğretmen Hikayesi

Güzel oyuncu Burcu Özberk mistik ve büyüleyici coğrafyasıyla her zaman görsel bir şölen sunan Kapadokya'da çekilecek olan dizide idealleri olan güçlü bir öğretmene hayat verecek. "Teyze anne yarısıdır" mottosundan yola çıkan dizinin dramatik hikayesi ise oldukça sarsıcı. Özberk'in canlandıracağı Zeynep karakteri Almanya'da trajik bir olaya kurban giden kız kardeşi Zeren'den kendisine emanet kalan biricik yeğeni Ege'nin peşinden Kapadokya'ya gidecek ve burada kendini adeta büyük bir hayat savaşının ortasında bulacak.

Burcu Özberk ve Cihangir Ceyhan Ortaklığı: Merak Uyandıran Partnerlik!

Dizinin en dikkat çeken ve sosyal medyada şimdiden büyük heyecan yaratan detaylarından biri de başrol eşleşmesi oldu. Burcu Özberk dizide Ali Altay karakterine hayat verecek olan ekranların karizmatik ve başarılı jönlerinden Cihangir Ceyhan'la partner olacak. İkilinin yakalayacağı uyum ve ekran enerjisi magazin dünyasında şimdiden merak konusu haline geldi.

Ağustos Başında Set Zamanı

Titizlikle yürütülen cast ve hazırlık çalışmalarının ardından projenin takvimi de netleşti. Temmuz ayının son haftasında oyuncuların bir araya gelerek okuma provası yapacağı öğrenilen Anne Yarısı dizisinin 1 Ağustos itibarıyla Kapadokya'da sete çıkması planlanıyor. Set ışıklarından Kapadokya'nın otantik sokaklarına keskin bir geçiş yapmaya hazırlanan Burcu Özberk bu iddialı yeni sezon hamlesiyle dijital platformlarda ve televizyon kulislerinde haftanın en çok konuşulan en yüksek etkileşimli magazin manşetleri arasındaki yerini aldı.