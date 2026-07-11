İstanbul'da Latin Pop Ateşi: Ricky Martin 15 Yıl Aradan Sonra Türkiye'de!

Dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı Latin pop müziğinin efsanevi ismi Ricky Martin tam 15 yıllık uzun bir aradan sonra Türk müzikseverlerle hasret gidermek üzere İstanbul'a ayak bastı. Muazzam sahne performansları, hit şarkıları ve çabasız karizmasıyla dünya genelinde kitleleri peşinden sürükleyen 54 yaşındaki yıldız İstanbul Havalimanı'nda hayranlarının ve medyanın yoğun ilgisiyle adeta bir sevgi seliyle karşılandı. Özel bir uçakla İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan Martin şehre çocuklarıyla birlikte gelerek ailece keyifli bir seyahatin de sinyallerini verdi.

Basın Mensuplarına Samimi Jest: Korumasını Durdurdu!

Havalimanı çıkışında her zaman olduğu gibi dünya starı zarafetini ve çabasız doğallığını gözler önüne seren Ricky Martin kendisini görüntülemek isteyen Türk gazetecilere karşı katı davranan ve uyarıda bulunan korumasına anında müdahale etti. Korumasını durdurarak basın mensuplarına içtenlikle gülümseyen ve poz veren ünlü şarkıcı mütevazı tavırlarıyla bir kez daha gönülleri fethetti.

"Sonunda Buradayım!"

Terminal çıkışında kendisini bekleyen lüks araca doğru ilerlerken kendisini heyecanla bekleyen hayranlarına el sallayarak seslenen Ricky Martin şu sözlerle mutluluğunu dile getirdi:

"Herkese merhabalar sonunda buradayım. Hepinize çok teşekkür ederim."

15 yıl sonra gerçekleşecek bu dev müzik şöleni öncesi İstanbul'da adeta yer yerinden oynarken dünya starının havalimanındaki neşeli, dinamik ve sempatik tavırları dijital dünyada dakikalar içinde yüksek etkileşim oranlarına ulaştı. Küresel müzik dünyasının en önemli figürlerinden biri olan Ricky Martin'in bu tarihi İstanbul çıkarması haftanın en çok konuşulan en heyecan verici kültür-sanat ve magazin manşetleri arasındaki sarsılmaz yerini aldı.