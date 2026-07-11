Bakü'de Kerem Bürsin Fırtınası: Will Smith ve Ricky Martin’in Yanında Adını Yıldızlarla Ölümsüzleştirdi!

Kerem Bürsin'in Azerbaycan Sea Breeze Walk of Fame'de yıldızı açıldı. Will Smith ve Ricky Martin'in yanında adı ölümsüzleşen Bürsin Bakü'de izdiham yarattı. (

Bakü'de Kerem Bürsin Fırtınası: Will Smith ve Ricky Martin’in Yanında Adını Yıldızlarla Ölümsüzleştirdi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-07-2026 11:57

Türk sineması ve televizyon dünyasının uluslararası arenadaki en güçlü temsilcilerinden biri olan yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin kardeş ülke Azerbaycan'da kelimenin tam anlamıyla bir dünya starı gibi karşılandı. Karizması ve küresel çapta geniş hayran kitlesiyle her adımı olay olan başarılı aktör Azerbaycan'ın gözde yaşam ve etkinlik merkezi olan Sea Breeze'de tarihi bir gurur yaşadı. Dünyaca ünlü isimlerin ağırlandığı Sea Breeze Walk of Fame (Şöhret Yolu) projesinde Kerem Bürsin adına özel bir yıldız açıldı.

Bürsin; Will Smith ve geçtiğimiz günlerde İstanbul'da konser veren Ricky Martin gibi uluslararası dev isimlerin yer aldığı bu prestijli kaldırımda yıldızı bulunan ilk Türk aktörlerden biri olarak adını ölümsüzleştirdi.

Hayranlarıyla Tek Tek Fotoğraf Çektirdi: İlgi Odağı Oldu

Yıldız açılış töreni sırasında alanda adeta izdiham yaşandı. Azerbaycanlı sinemaseverlerin ve hayranlarının yoğun sevgi seliyle karşılanan Kerem Bürsin mütevazı ve samimi tavırlarıyla bir kez daha gönülleri fethetti. Kendisini görmek için saatler öncesinden tören alanını dolduran yüzlerce hayranını kırmayan başarılı oyuncu herkesle tek tek ilgilenerek hatıra fotoğrafı çektirdi ve duruşunu asil bir jestle taçlandırdı.

Walk of Fame Sonrası Uluslararası Boks Gecesinde Özel Davetli

 

Şöhret Yolu'ndaki görkemli törenin ardından Kerem Bürsin Bakü'de düzenlenen çok önemli bir başka küresel organizasyona katıldı. Uluslararası Boks Birliği'nin (IBA – International Boxing Association) düzenlediği ve dünyanın dört bir yanından spor, sanat ve iş dünyasının elit isimlerini bir araya getiren prestijli geceye özel davetli olarak katılan Bürsin şık tarzıyla tüm bakışları üzerine çekti. Hem kırmızı halıda hem de gala salonunda gecenin en çok konuşulan ve ilgi odağı olan ismi haline gelen ünlü aktör bu Bakü çıkarmasıyla haftanın en çok konuşulan dijital platformlarda en yüksek etkileşim alan uluslararası magazin manşeti oldu.

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