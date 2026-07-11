Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Cephesinden İkinci Bebek İddialarına Net Yanıt!

Kıvanç Tatlıtuğ ile ikinci çocuklarını bekledikleri ve kız bebek hamileliği olduğu iddia edilen Başak Dizer Tatlıtuğ iddialara son noktayı koydu: "Hayır doğru değil."

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Cephesinden İkinci Bebek İddialarına Net Yanıt!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-07-2026 10:58

Türkiye'nin hem kariyerleri hem de örnek gösterilen mutlu evlilikleriyle en çok konuşulan, çabasız şıklıkları ve asil duruşlarıyla her zaman kitleleri peşinden sürükleyen gözde çifti Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer Tatlıtuğ hakkında ortaya atılan flaş iddia magazin dünyasında adeta bir bomba etkisi yarattı. 19 Şubat 2016 tarihinde Fransa'nın büyüleyici başkenti Paris'te rüya gibi bir nikahla hayatlarını birleştiren ve 15 Nisan 2022'de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alarak ilk kez ebeveynlik sevincini tadan ünlü çiftin, ikinci kez anne-baba olmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

Kısa sürede dijital dünyada ve sosyal medya platformlarında hızla yayılan haberlerde ünlü stil danışmanı 49 yaşındaki Başak Dizer Tatlıtuğ'un yeniden hamile olduğu ve bu kez bir kız bebek bekledikleri iddia edildi. Ancak hayranlarını heyecanlandıran bu tatlı iddiaya dair beklenen net açıklama bizzat Başak Dizer Tatlıtuğ cephesinden geldi.

"Bebek Haberi Doğru mu?" Sorusuna Kısa ve Net Cevap

Magazin kulislerini hareketlendiren bu iddiaların ardından gazeteci Birsen Altuntaş doğrudan Başak Dizer Tatlıtuğ'a ulaşarak konunun perde arkasını araladı. Sosyal medyadaki asılsız yorumların ve heyecanlı spekülasyonların önüne geçmek adına konuşan başarılı stil danışmanı kendisine yöneltilen "Bebek haberi doğru mu?" sorusuna son derece açık bir dille yanıt verdi. Başak Dizer Tatlıtuğ "Hayır, doğru değil" diyerek hamilelik iddialarını kesin bir dille yalanladı ve haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Sosyal Medyada Geniş Yankı Buldu

Oğulları Kurt Efe ile gözlerden uzak, dingin ve sevgi dolu bir yaşam sürmeyi tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin bu yalanlama açıklaması hayranları arasında buruk bir hüzün yaratsa da saygıyla karşılandı. Dijital dünyada dakikalar içinde en çok konuşulan başlıklar arasına giren resmi açıklama magazin blogları ve sayfaları tarafından hızla manşetlere taşındı. Popüler kültürün en çok merak edilen uyumuyla parmakla gösterilen ikonik çiftinin bu son durum güncellemesi haftanın en yüksek etkileşim alan ve en net magazin manşetleri arasındaki sarsılmaz yerini aldı.

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