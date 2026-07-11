Aşkım Kapışmak'ın Erkek Cinsel Organı Hakkındaki Tespiti Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

DanlaCast programına konuk olan Aşkım Kapışmak'ın büyük araba kullanan erkeklerin bilinçaltı psikolojisine dair yaptığı iddialı telafi tespiti sosyal medyada viral oldu.

Aşkım Kapışmak'ın Erkek Cinsel Organı Hakkındaki Tespiti Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 11-07-2026 14:46

İnsan ilişkileri, beden dili analizi ve davranış bilimleri üzerine kaleme aldığı kişisel gelişim kitaplarıyla tanınan yazar Aşkım Kapışmak bu kez dijital dünyanın en popüler talk-show platformlarından birinde yaptığı cesur çıkışla magazin ve sosyal medya gündemine oturdu. Popüler influencer Danla Bilic'in YouTube üzerinden izleyiciyle buluşan fenomen programı DanlaCast'e konuk olan Kapışmak erkeklerin tüketim alışkanlıkları ile bilinçaltındaki özgüven motivasyonları arasında kurduğu bağlantıyla ezber bozdu.

Erkeklerin lüks ve büyük otomobil tercihleri ile cinsel anatomi algısı üzerine getirdiği radikal yorum kısa sürede sosyal medya platformlarında adeta bir etkileşim tsunamisi yarattı.

Eksikliği Statüyle Telafi Etme Davranışı

Programda kadın-erkek psikolojisi ve modern ilişkilerin tüketim çılgınlığı üzerine Danla Bilic ile samimi, esprili ve bir o kadar da iddialı bir sohbete imza atan Aşkım Kapışmak güç algısının materyaller üzerinden nasıl sergilendiğini anlatırken çarpıcı bir tespitte bulundu. Büyük ve gösterişli araç kullanan erkeklerin derin bilinçaltı kodlarına değinen ünlü uzman şu ifadeleri kullandı:

"Çok büyük araba kullanan erkeklerin penisi küçüktür küçük araba kullananların ise büyüktür."

Sözlerinin hemen ardından bu cümlenin tamamen fiziksel veya biyolojik bir genelleme olmadığının altını çizen Kapışmak durumun psikoloji literatüründeki eksikliği telafi etme (compensation) mekanizmasıyla ilgili olduğunu savundu. Erkeklerin kendilerinde eksik veya yetersiz hissettikleri alanları lüks devasa ve dikkat çekici statü sembolleriyle maskeleme eğiliminde olduğunu belirten yazar bu görüşünün Londra'da yürütülen bilimsel ve psikolojik bir araştırmayla da paralellik gösterdiğini iddia etti.

Dijital Dünya İkiye Bölündü: Mizah ve Eleştiri Bir Arada

DanlaCast'in bu kesiti YouTube'da yayınlandığı andan itibaren TikTok, X (Twitter) ve Instagram akışlarında milyonlarca kez izlenerek viral oldu. Çabasız karizması ve iddialı yorumlarıyla her zaman tartışma yaratan Aşkım Kapışmak'ın bu analizi sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Bir kısım kullanıcı bu tespiti son derece esprili ve mizahi bulup "Lüks cip sahipleri yayını gergin izliyor" şeklinde espriler yaparken; bir kısım kullanıcı ise bu tür genellemelerin bilimsel derinlikten uzak olduğunu savunarak eleştiri oklarını ünlü yazara yöneltti.

Danla Bilic’in şaşkınlığı ve Kapışmak'ın kendinden emin duruşuyla hafızalara kazınan bu program, haftanın en çok konuşulan, en yüksek etkileşimli dijital lifestyle ve magazin manşeti olmayı başardı.

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