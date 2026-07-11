Türkiye’yi Sarsan Ölümde Yeni Perde! Arabesk Sanatçısı Güllü'nün Son Görüntüleri Sızdı!

Güllü'nün Yalova Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmesi tüm Türkiye'yi derinden sarsmıştı. Müziğin dev isminin trajik vefatının ardından başlatılan geniş çaplı adli süreçte gözler davanın seyrini değiştirecek olan iddianameye çevrildi.

Soruşturmayı büyük bir gizlilik ve titizlikle yürüten Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın önümüzdeki haftalarda iddianameyi tamamlayarak mahkemeye sunması bekleniyor. Tüm bu yasal süreç ve geri sayım devam ederken usta sanatçının hayatını kaybetmeden kısa bir süre önce kaydedildiği belirtilen yepyeni görüntüleri gün yüzüne çıktı.

Kasten Öldürme Suçlamasıyla Kızı Tutuklanmıştı

Güllü'nün ani ve şüpheli ölümü sonrası emniyet güçlerinin başlattığı aylar süren teknik ve fiziki çalışmalar sarsıcı bir gelişmeyle sonuçlanmıştı. Toplanan deliller ve şüphe uyandıran ifadeler doğrultusunda gözaltına alınan usta sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter sevk edildiği adli makamlarca kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Magazin ve ceza hukuku dünyasında geniş yankı bulan bu tutuklama hazırlanacak iddianamenin önemini daha da artırdı.

Son Görüntüler Sosyal Medyada Gündem Oldu

Güllü’nün, vefatından haftalar önce çekilen yeni görüntüleri ortaya çıktı.pic.twitter.com/eVUDZXBUpM — GaGa Haber (@gagahaberyeni) July 10, 2026

Hukuki süreçte kritik viraja girilirken Güllü'nün trajik olaydan hemen önce bir dijital kayıt cihazına yansıyan son anları sosyal medyaya düştü. Ünlü şarkıcının hayranlarını ve yakın dostlarını gözyaşlarına boğan bu görüntüler kısa sürede dijital platformlarda ve magazin bloglarında en çok konuşulan en yüksek etkileşim alan başlık haline geldi.

Usta sanatçının son hallerini barındıran bu video kaydının devam eden dava dosyasına bir delil olarak eklenip eklenmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı. Sahnelerin çabasız ve güçlü sesinin bu gizemli vedası netleşecek mahkeme süreciyle birlikte haftanın en çok konuşulan en sarsıcı magazin ve adliye manşeti olmaya devam ediyor.