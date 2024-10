Yenidoğan vahşetine ünlü isimlerden tepki yağıyor

Yeni doğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmalkar davranışlar sonucu bebek ölümlerine sebep olan çete ile ilgili skandalın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. İddianamede yer alan kan dondurucu bilgiler, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Skandala karışan hastanelerin isimlerinin de belli olmasıyla tepkiler çığ gibi büyüdü.

Yeni doğan bebeklerin sağlık durumu kötüye gittiği iddiasıyla belirli hastanelere sevk edilip gereksiz tedavi uygulanarak ailelerden yüksek ücretler talep eden çetenin, bu süreçte ihmaller yüzünden bebeklerin hayatını kaybetmesine yol açtığı öğrenildi. Bebeklerin ölümüyle sonuçlanan bu vahşet, sağlık sektöründeki kara lekelerden biri olarak nitelendiriliyor.

Bu korkunç olay, birçok ünlü ismin de tepkisini çekti. Sosyal medyada paylaşımlarda bulunan ünlü isimler, bebeklerin hayatları üzerinden yapılan bu haksız kazanca ve ihmallere sert tepki göstererek, olayın sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.



Hadise: Henüz bir anne değilim ama içim yanıyor bu haberleri okuduğumdan beri... Bu vahşete şimdi son verilmeli! Yeni doğan bebeklerin hayatı üzerinden para kazanmak, onların canını alarak bunu yapmak nasıl kabul edilebilir? Canımızı emanet ettiğimiz, güvenmekten başka alternatifimiz olmayan insanlar tarafından bu yapılıyor. Bebeklerin çektiği acı ve ailelerin yaşadığı tarifsiz üzüntü, hepimizin yüreğini yakıyor. Devletimize sesleniyorum; lütfen bebeklerimizi koruyun. Lütfen! Bu hastaneler hala çalışmaya devam ediyor ve görevli olmayan kişiler bebeklerin etrafında dolaşıyor! Bu gerçek olamaz! Bu sistemin içinde olan herkesin cezasını çekmesini, yaptıklarının farkına varana kadar gün yüzü görmemesini istiyorum. Bu nasıl bir vahşet?

Demet Evgar: Cehennemde yanıyoruz artık.

Duygu Sarışın: Nasıl karanlık zamanlardayız biz... Bu insan olmak değil.

Başak Dizer: Kanım dondu. Bu nasıl bir skandal, nasıl insanlar bunlar. Zavallı bebekler ve aileleri. Yer yerinden oynamalı.

Sude Burcu: Siz dünyaya gelmiş en büyük virüssünüz bıktık artık. Nerede büyüdünüz, nasıl yetiştirdiler sizi? Biz aynı dünyada değil miyiz neler oluyor?

Seda Bakan: Allahım nasıl günlere uyanıyoruz! Allah belanızı versin.

Merve Aydın: Bıktık be sizin gibi pisliklerden. Geberemediniz gitti. İnşallah en ağır şekilde ölürsünüz.



Demet Akalın: Suratından nuru gitmiş insan müsfettesi!! Umarım en derin hapislerde çürürsün!! Fareler yesin suratını



Gülben Ergen: Ey Yetkililer hamile yeni doğum yapmış tüm annelerin psikolojisini bitiren utanç verici yeni doğan çetesi adı geçen tüm şaibeli hastanelere mühür konsun



Bergüzar Korel: Gündeme dair konulara yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren 3 çocuk annesi Bergüzar Korel, şu ifadeleri kullandı: "Bu nasıl bir devir, bunlar nasıl insan? Sağlıklı yeni doğan bebekleri devletten para almak için yoğun bakıma alıp ölümlerine sebebiyet veren koca bir çete ve onlarca hastaneden bahsediyorlar. Bakın bu korkunç bir şey. Her gün daha ne kadar kötü olabilir dedikçe daha da korkunç şeylere şahit oluyoruz. Fakat bu artık son nokta. Devletten para almak için sağlıklı yeni doğmuş bebekleri ölüme terk eden pasif ötenazi yapan bir çeteden bahsediyoruz burada! Bu büyük bir çürümüşlük ve kötülük. Bebek bunlar. Bu olayın partisi, siyaseti herhangi bir görüşü falan olamaz. Rica ediyorum takipçisi yüksek olan sayfalardan paylaşın, bırakmayın bu olayı. Kim bilir belki şu an hala bir yerlerde tehlike altında olan bebekler kurtulur bizim bu paylaşımlarımızdan. Bu insanlar devletin savcısını tehdit ediyor düşünün! Sesinizi çıkarın. Gözünüzü açın. Hastanelerde yavrularınıza yapılacak tüm tetkikler, işlemler her şeyi takip edelim. Bu olay evladını kaybetmiş bir annenin CİMER'e şikayetiyle ortaya çıktı. Ben konuşsam ne olacak demeyin"