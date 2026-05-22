Cem Yılmaz'dan Çağlar Çorumlu İtirafı: "nanılmaz Tehlikeli Bir Oyuncu!"

Türk sinemasının ve komedisinin usta ismi Cem Yılmaz uzun süredir merakla beklenen fenomen dizisi Erşan Kuneri'nin yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Kemik kadroya eklenen sürpriz isimlerle birlikte yeniden sete çıkan ünlü komedyen projelerinin vazgeçilmez aktörlerinden Çağlar Çorumlu'nun akılalmaz set disiplini ve oyunculuk yeteneği hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Erşan Kuneri Yeni Sezonuyla Dönüyor

Cem Yılmaz'ın yazıp yönettiği Zafer Algöz, Ezgi Mola, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak gibi yıldız isimlerden oluşan dev kadrosuyla ilk sezonunda fırtınalar estiren Erşan Kuneri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Çekimlerin neşe içinde geçtiği setten ilk kulis bilgileri ise bizzat Cem Yılmaz'dan geldi.

Çağlar İnanılmaz Tehlikeli Bir Oyuncu

Set ortamında Çağlar Çorumlu'nun canlandırdığı rollere olan bağlılığını hayranlıkla anlatan Cem Yılmaz başarılı oyuncunun büründüğü karakterlerden çekim arasında dahi çıkmadığını söyledi. Çorumlu'nun oyunculuk sınırlarını zorladığı bir anıyı paylaşan ünlü komedyen usta oyuncu için "Tehlikeli" sıfatını kullanarak şu ifadeleri kullandı:

"Çağlar inanılmaz tehlikeli bir oyuncu. Film boyunca 2-3 gün kadın kılığındaydı. Ara verildiğinde bile karakterden çıkmıyordu. Benim yıllardır tanıdığım Çağlar gitmiş yerine köylü güzeli biri gelmiş gibiydi. Setteki gerçek köylü kadınların arasına karışıyordu. 'Kestik' denince bile onların yanında durmaya devam ediyordu. Biz gidip onu kalabalığın içinden almaya çalışıyorduk."

Kadınların Arasında Hiç Sırıtmıyordu

Çağlar Çorumlu'nun kadın kılığındayken sergilediği doğal performansın set ekibini bile zaman zaman yanılttığını itiraf eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En komik tarafı da hiç sırıtmayışıydı. Kadınların arasında tamamen doğal duruyordu. Biz bile bazen dönüp tekrar bakıyorduk."