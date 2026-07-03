Yeni Şarkısının Çıktığı Gün Tekne Pozunu Paylaşan Demet Akalın Sosyal Medyayı Salladı!

Demet Akalın hayranlarının merakla beklediği "Bi’ Şey Mi Dedin?" isimli teklisini bugün itibarıyla müzikseverlerin beğenisine sundu. Dijital müzik platformlarında eş zamanlı olarak yayınlanan şarkı dinleyiciler arasında büyük bir heyecan yarattı. Geçmiş dönemde seslendirdiği "Affedersin", "Evli, Mutlu Çocuklu", "Çalkala" ve "Çanta" gibi popüler eserleriyle müzik listelerinde uzun süre zirvede kalan ünlü yorumcu yeni şarkısıyla da iddiasını sürdürüyor. Şarkının çıkış gününde sosyal medya hesaplarını oldukça aktif kullanan pop yıldızı peş peşe yaptığı tanıtım paylaşımlarıyla dijital dünyada adından söz ettirdi. Yoğun çalışma temposuna kısa bir mola veren Akalın lansman gününü deniz ve güneşin tadını çıkararak değerlendirdi.

Ege Sularında Şarkı Kutlaması

Yeni teklisinin çıkış sevincini açık denizde kutlamayı tercih eden 54 yaşındaki pop sanatçısı lüks bir teknede objektiflerin karşısına geçti. Sıcak havanın ve denizin keyfini çıkaran Akalın iddialı plaj tarzıyla dikkat çeken bir poza imza attı. Teknede çekilen neşeli anlarını takipçileri için kişisel sosyal medya hesabına yükleyen ünlü şarkıcı hem yeni şarkısının duyurusunu yaptı hem yaz mevsiminin enerjik atmosferini sayfasına taşıdı. Fotoğrafın dijital mecralarda yayınlanmasıyla birlikte magazin dünyasının ve internet kullanıcılarının odak noktası başarılı sanatçı oldu.

Sosyal Medyada Beğeni Yağmuru

Demet Akalın’ın paylaştığı bu iddialı fotoğraf kısa süre içinde sosyal ağlarda geniş bir etkileşim dalgası başlattı. İlerleyen yaşına rağmen özenle koruduğu fit görünümüyle dikkat çeken pop yıldızı takipçilerinden tam not almayı başardı. Düzenli spor rutinleri ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarıyla bilinen ünlü ismin formda vücudu kullanıcılar tarafından binlerce beğeni ve yorumla karşılandı. Fotoğrafın altına gelen kullanıcı yorumlarında hayranları "Yıllara meydan okuyor" ve "Kim der ki 54 yaşında!" şeklinde ifadeler kullanarak ünlü şarkıcıya övgüler yağdırdı.