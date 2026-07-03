Çeşme'de Kız Arkadaşıyla Görüntülenen Kaya Çilingiroğlu Yaş Farkı Sorularını Yanıtsız Bıraktı!

Kaya Çilingiroğlu yaz sezonunu açmak üzere rotasını İzmir'in popüler tatil merkezi Çeşme'ye çevirdi. İlçeye bir süredir birliktelik yaşadığı kız arkadaşı Aslım Kan ile birlikte gelen Çilingiroğlu Dalyan'da bulunan eğlence mekânı The Beach of Momo'da objektiflere yansıdı. Sevgililer plajın hareketli kalabalığından uzaklaşarak kendileri için ayrılan özel dinlenme alanında vakit geçirmeyi seçti.

Tek Başına Deniz Keyfi

62 yaşındaki Kaya Çilingiroğlu serinlemek amacıyla tek başına denize yöneldi. Kız arkadaşı Aslım Kan ise yüzmeyi tercih etmedi. Ege'nin serin sularında bir süre tek başına yüzen ve dalgalara karşı kulaç atan Çilingiroğlu deniz sefasının ardından vakit kaybetmeden sevgilisinin yanına döndü. Günün devamında mekânda bulunan ortak arkadaş grubuyla bir araya gelen çift tesisin restoran bölümünde keyifli bir akşamüstü yemeği yedi.

Yaş Farkı Soruları Karşılıksız Kaldı

Akşama doğru ikinci kez denize girmek için hareketlenen Kaya Çilingiroğlu'na sevgilisi yine eşlik etmedi. Aslım Kan sahil şeridinde oturarak Çilingiroğlu'nun su içindeki anlarını uzaktan izlemekle yetindi. Plajdaki sakin günün sonuna gelen çift tesisten ayrılmak üzere çıkışa yöneldiğinde kendilerini bekleyen magazin muhabirleriyle karşı karşıya geldi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlamaktan kaçınan Çilingiroğlu, hızlı adımlarla otoparka doğru yürümeyi sürdürdü. Muhabirlerin, aralarındaki 26 yaş farkına yönelik yönelttiği soruları doğrudan duymazdan gelen deneyimli isim, sevgilisi Aslım Kan ile birlikte arabalarına binerek bölgeden uzaklaştı.