Türk Sinemasının Ölümsüz İsmi Kemal Sunal Kabri Başında Anıldı!

Türk sinemasında canlandırdığı samimi karakterlerle izleyicilerin kalbinde silinmez bir iz bırakan usta oyuncu Kemal Sunal'ın aramızdan ayrılışının üzerinden tam 26 yıl geçti. Sevenleri usta oyuncuyu ebedi istirahatgâhında sevgi ve özlemle yad etti. Ailesi ve dostları sanatçının Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında bir merasim düzenledi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan buluşmaya usta aktörün yakınları ve çok sayıda hayranı katılım gösterdi. Ziyaretçiler dualar eşliğinde sinema çınarını anarken kabrini rengarenk çiçeklerle donattı.

Ali Sunal'dan Sosyal Medyada Duygusal Paylaşım

Babasının vefatının ardından duyduğu derin özlemi her fırsatta dile getiren Ali Sunal sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerini duygulandıran bir paylaşım yaptı. Instagram platformunda babasıyla yan yana olduğu eski bir çocukluk fotoğrafını yayınlayan Sunal gönderinin altına "Özledim babam çok özledim" notunu düştü. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan kare usta sanatçının hayranları tarafından sevgi dolu mesajlarla paylaşıldı.

Küçükpazar'dan Yeşilçam Zirvesine Uzanan Yolculuk

Türk sinemasına yön veren Ali Kemal Sunal, 11 Kasım 1944'te Malatyalı Mustafa ve Saime çiftinin ilk evladı olarak İstanbul'un Küçükpazar semtinde dünyaya gözlerini açtı. İlerleyen yıllarda Cemil ve Cengiz isimli iki kardeş daha aileye katıldı. Eğitim hayatına Mimar Sinan İlkokulu'nda adım atan Sunal, lise eğitimini Vefa Lisesi'nde 11 yıllık bir sürecin sonunda tamamladı. Henüz lise sıralarındayken tiyatroya yoğun bir ilgi besleyen genç yeteneği felsefe öğretmeni Belkıs Balkır keşfetti. Öğretmeninin babasını ikna etmesiyle birlikte Kenter Tiyatrosu'nun kadrosuna dahil olan Sunal, Müşfik Kenter ile tanışarak profesyonel oyunculuk dünyasının kapılarını araladı.

Amatör olarak ilk kez Zoraki Tabip oyunuyla sahne alan sanatçı, bir gazetenin düzenlediği yarışmada En İyi Karakter Oyuncusu ödülüne layık görüldü. Ardından Atıf Yılmaz'ın yönettiği 1974 yapımı Salako filmiyle beyaz perdeye adım atan oyuncu Zeki Ökten imzalı Hanzo" ve Şaşkın Damat projelerinde başrolü üstlendi. Yönetmen Ertem Eğilmez'in Rıfat Ilgaz'ın ölümsüz eserinden sinemaya uyarladığı Hababam Sınıfı filmindeki efsanevi rolüyle Türk sinema tarihine adını altın harflerle kazıdı ve geniş kitleler tarafından İnek Şaban lakabıyla benimsendi.

Uçak Fobisi ve Zamansız Ayrılık

Hayat hikayesindeki bir diğer dikkat çekici detay olan uçak korkusu nedeniyle ömrü boyunca hiç uçağa binmeyen usta sanatçı beklenmedik bir kriz sonucu aramızdan ayrıldı. Kemal Sunal, Balalayka isimli filminin çekimlerine katılmak üzere Trabzon'a gitmek için bindiği uçakta ansızın kalp krizi geçirdi. 3 Temmuz 2000 tarihinde yaşanan bu ani vefat tüm Türkiye'yi derin bir yasa boğdu.