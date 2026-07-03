120 Binden Fazla Müziksevere Ulaşan Tan Taşçı İzleyici Rekoru Kırdı!

Tan Taşçı, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda verdiği üç konserle 120 binden fazla müziksevere ulaşarak rekora imza attı.

120 Binden Fazla Müziksevere Ulaşan Tan Taşçı İzleyici Rekoru Kırdı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-07-2026 18:50

Tan Taşçı, "Sende De Benden Var" turnesi kapsamında İstanbul'da müzik tarihine geçecek bir başarıya imza attı. Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda sahne alan ünlü sanatçı 20 gün gibi kısa bir süre içinde aynı mekânda üç büyük konser vererek kariyerinin en önemli izleyici rekorunu kırdı. İstanbul etabını büyük bir coşkuyla tamamlayan Taşçı bu süreçte 120 binin üzerinde müzikseveri tek bir çatı altında bir araya getirdi. 

Eğitime Kanat Açan Sahne Performansı

Taşçı müzikal başarısını toplumsal fayda sağlayan anlamlı bir sosyal sorumluluk projesiyle birleştirdi. Sanatçı konser serisi boyunca Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile Çarşı Kadın Grubu'nun ortaklaşa yürüttüğü "İyiliğe Kanat Aç, Eğitime Güç Kat" adlı yardım kampanyasına destek sundu. Sahne performanslarından elde edilen gelirlerin bir kısmını öğrencilerin eğitim masraflarına aktaran ünlü isim ihtiyaç sahibi gençlere umut ışığı oldu. 

Sosyal Medya Yansımaları

Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda kurulan dev koro sadece canlı performans alanında değil, sosyal medyada da büyük bir etkileşim dalgası yarattı. Tanınan pek çok simanın akın ettiği konser alanında özellikle Z kuşağı temsilcilerinin yoğun katılımı gözlerden kaçmadı. Etkinlik esnasında Instagram'da paylaşılan içerikler hızla yayılarak beğeni rekorları kırdı. Sanatçının sadık hayran kitlesi paylaşılan gönderilerin altına binden fazla yorum bırakarak duygularını ifade etti. Öne çıkan değerlendirmeler arasında "Dans ettirirken düşündüren duyguların mimarısın sen", "Her şarkın ruhumuza dokunuyor" ve "Zor zamanımızda sesine sığındığımız adam" ifadeleri dikkat çekti.

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