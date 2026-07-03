Verdiği Sözü Unutan Şeyma Subaşı Bikinili Pozlarını Paylaştı!

Adı uyuşturucu soruşturmasına karıştıktan sonra maneviyata döndüğünü ve bundan sonra bikinili fotoğraf paylaşmayacağını ifade eden Şeyma Subaşı Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla sözünü çiğnedi.

Verdiği Sözü Unutan Şeyma Subaşı Bikinili Pozlarını Paylaştı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-07-2026 20:33

Şeyma Subaşı sosyal platformlardaki paylaşımlarıyla magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz dönemde hayatına dair radikal kararlar aldığını açıklayan ünlü fenomen takipçilerine verdiği sözü kısa süre içinde unuttu. Instagram hesabını aktif şekilde kullanan Subaşı profilinden paylaştığı yeni bikinili fotoğraflarıyla dikkat çekti.

Soruşturma Süreci

Kamuoyunu uzun süre meşgul eden yasal soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi  pozitif çıkmıştı. Bu adli sürecin ardından derin bir içsel hesaplaşma yaşadığını belirten sosyal medya fenomeni yaşadığı deneyimin ardından manevi bir dönüşüm sürecine girdiğini ifade ettikten sonra "Ben samimi bir tövbe sürecinden geçiyorum, geçtim ve geçeceğim. Yaşamamız gereken kaderi yaşıyoruz" sözleriyle hayatında yeni bir sayfa açtığını ilan etmişti.

"Bikinili Fotoğraf Zor Görürsünüz"

Maneviyata yöneldiğini iddia ettiği dönemde giyim kuşam tercihleri ve sosyal medya stratejisi hakkında da kesin konuşan Subaşı radikal kararlar aldığını belirtmişti. Profilinde temizliğe gideceğinin sinyallerini veren fenomen "Bundan sonra bikinili fotoğraf ve videolarımı zor görürsünüz" diyerek iddialı bir taahhütte bulunmuştu. Bu açıklama magazin basınında geniş yankı uyandırmış ve takipçileri tarafından yeni yaşam tarzının ilk somut adımı olarak yorumlanmıştı.

Sözünde Durmadı

Verdiği iddialı sözün üzerinden henüz çok kısa bir süre geçmişken ünlü fenomen eski alışkanlıklarına hızlı bir dönüş yaptı. Toplamda 2,6 milyon takipçisinin bulunduğu resmi Instagram hesabından siyah beyaz tonlardaki bikinili karelerini peş peşe yayınlayan Subaşı hayranlarını şaşırttı. Fotoğrafların altına eklediği manevi içerikli not ise tezat oluşturdu. Gönderisine "Dualarınız rahmet ile kabul olsun. Size yazılanlar en güzel şekilde gelsin. Ve kalbiniz her zaman kendisinden daha büyük bir güç tarafından desteklendiğini hissetsin" satırlarını yazan fenomen aldığı kararın arkasında duramayarak eski tarzına geri döndü.

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