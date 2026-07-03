Saraybosna'ya Giden Ebru Şahin'in Paylaştığı Fotoğraflar Beğeni Rekoru Kırdı!

Ebru Şahin yoğun çalışma temposuna kısa bir süreliğine ara verdi. Son dönemde televizyon ekranlarında yeni bir projeyle yer almayan ünlü isim bu boşluğu dünyayı keşfederek değerlendiriyor. Sosyal medyayı son derece aktif kullanan popüler oyuncu seyahat günlüklerine bir yenisini daha ekledi. Şahin rotasını bu kez Balkanlar'ın tarihi ve kültürel dokusuyla öne çıkan kenti Saraybosna’ya çevirdi. Bosna Hersek’in başkentini gezen ünlü oyuncu kentin tarihi sokaklarında çekildiği fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu.

Sosyal Medyada Büyük İlgi

Kariyer basamaklarını hızla tırmanan ve geçmişte "Kan Parası" sinema filminin yanı sıra "Savaşçı", "İstanbullu Gelin", "Hercai" ve son olarak "Gizli Bahçe" gibi televizyon ekranlarının çok izlenen iddialı yapımlarında rol üstlenen Ebru Şahin geniş bir hayran kitlesine sahip. Dijital platformlarda da oldukça yüksek bir popülariteye sahip olan başarılı oyuncunun kişisel Instagram hesabında tam 4 milyon takipçisi bulunuyor. Saraybosna seyahatinden paylaştığı doğal ve samimi kareler, sosyal medyada büyük bir etkileşim dalgası yarattı. Oyuncunun duru tarzıyla kentin otantik atmosferini birleştiren pozlar Şahin'in sevenleri tarafından kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Mutlu Evlilik Devam Ediyor

Oyunculuk performansının yanı sıra özel yaşantısıyla da magazin dünyasının en çok takip ettiği isimler arasında yer alan Ebru Şahin, aile hayatındaki huzuruyla dikkat çekiyor. Başarılı sanatçı uzun yıllar boyunca gözlerden uzak bir birliktelik yaşadığı milli basketbolcu Cedi Osman ile 2022'de görkemli bir düğünle hayatını birleştirmişti. Evlilik hayatlarını dengeli ve mutlu bir şekilde sürdüren ikili birbirlerinin kariyer adımlarına verdikleri destekle biliniyor. Şahin'in tek başına gerçekleştirdiği bu seyahat, hem dinlenme hem de yeni yerler keşfetme arzusunun bir parçası olarak hayranlarından tam not almayı başardı. Ünlü oyuncunun yeni dönem projeleri için senaryo değerlendirmelerine devam ettiği de gelen bilgiler arasında.