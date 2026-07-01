Melisa Aslı Pamuk Sınırları Çizdi! "Eşimin Karşı Cinsten Yakın Arkadaşı Olamaz!"

Melisa Aslı Pamuk milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yla attığı radikal imza ve yaşadığı içsel dönüşümün ardından bu kez ezber bozan açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düştü. 2024 yılında aşkın şehri Paris'te sessiz sedasız dünyaevine girdikten sonra setlere geçici bir ara veren ve geçtiğimiz yıl (29 Ocak 2025) dünyalar tatlısı oğlu Mylan'ı kucağına alarak annelik heyecanı yaşayan güzel oyuncu evliliğinin perde arkasını ilk kez araladı.

Katıldığı popüler bir YouTube programında samimi itiraflarda bulunan Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı'nın kendisine yaptığı sıra dışı uyarıyı ve ilişkilerdeki en katı kırmızı çizgisini açık yüreklilikle paylaştı.

"Maskülen Maskemi Eşim Sayesinde İndirdim!"

Çocuk yaşlardan itibaren hep erkek egemen ve sert sektörlerde var olma mücadelesi verdiğini belirten Melisa Aslı Pamuk kendini korumak adına yıllarca fark etmeden sert bir savunma mekanizması geliştirdiğini itiraf etti. Eşi Yusuf Yazıcı'nın bir gün karşısına geçip yaptığı o çabasız ama derin gözlem ise evliliklerindeki dönüm noktası olmuş. Güzel oyuncu içsel keşif sürecini şu sözlerle anlattı:

"12 yaşımdan beri hep erkeklerin ağırlıkta olduğu ortamlarda çalıştım. Kendimi dış dünyadan korumak için hep maskülen bir enerjiye bürünmek zorundaydım, sert duruyordum. Eşim bana bir gün, 'Bazen karşımda karım değil de erkek arkadaşlarımdan biri oturuyormuş gibi hissediyorum. Biraz daha sakin ol, feminen tarafını bul' dedi. Onun bu uyarısı ve desteği sayesinde o yönümü keşfettim. İçimdeki feminen tarafı eşim Yusuf Yazıcı sayesinde buldum."

Sosyal Medyayı İkiye Bölen Kırmızı Çizgi

Programda ilişkiler dünyasının en kadim ve hararetli tartışmalarından biri olan "Kadınla erkek arkadaş kalabilir mi?" sorusuna da çok net bir sınır çizen Melisa Aslı Pamuk muazzam bir dürüstlükle kendi kırmızı çizgisini ilan etti. Evlilikte laçkalığa ve sınır ihlallerine yer olmadığını savunan ünlü oyuncu, sözleriyle magazin kulislerinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi:

"İki karşı cins arkadaş kalabilir belki ama bu ihtimal bence çok düşük. Eşimin karşı cinsten çok yakın bir kadın arkadaşı olması beni kesinlikle rahatsız ederdi. Aynı şekilde benim de çok yakın bir erkek arkadaşım olsa, Yusuf da bundan rahatsız olurdu. Sınırlarımız bu konuda çok net."