Tarzıyla Dikkat Çeken Esra Bilgiç'in Yeni Instagram Paylaşımı Gündem Oldu!

Esra Bilgiç sosyal medya hesabından paylaştığı yeni karelerle milyonlarca takipçisinin beğenisini topladı.

Tarzıyla Dikkat Çeken Esra Bilgiç'in Yeni Instagram Paylaşımı Gündem Oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-07-2026 21:26

Yeni fotoğraflarıyla sosyal medyada geniş yankı uyandıran Esra Bilgiç'in doğal ışık altında çekilen estetik karelerinin altına binlerce yorum bırakan kullanıcılar oyuncunun duru güzelliğine ve sade zarafetine yönelik olumlu değerlendirmeler yaptı.

Tarihi Yapımlardan Gelen Küresel Başarı

Esra Bilgiç’in sosyal medyadaki erişim gücü oyuncunun anlık paylaşımlarına dayanmıyor. Deneyimli oyuncunun resmi Instagram profilinde 7,7 milyon takipçisi bulunuyor. Bilgiç bu geniş kitleyi mesleki geçmişinde yer alan nitelikli ve ses getiren projelere borçlu. Geçmiş yıllarda ekranlarda fırtınalar estiren tarihi drama türündeki "Diriliş Ertuğrul" yapımıyla büyük bir çıkış yakalayan aktris buradaki performansıyla uluslararası alanda da tanınmayı başardı. Ardından televizyon sektörünün dramatik işlerinden "Bir Umut Yeter" dizisinde rol üstlenerek yeteneğini farklı karakterlerle sergileme fırsatı buldu. Sinema dünyasında da boy gösteren Bilgiç aksiyon ve tarihi dokusuyla öne çıkan "Adanış: Kutsal Kavga" filminde seyirci karşısına çıktı. Proje seçimlerindeki titizliğiyle bilinen oyuncu her iki kulvarda da kalıcı izler bıraktı.

Dengeli Özel Yaşam

Yoğun set takvimleri ve profesyonel çalışma programının yanı sıra özel yaşantısıyla da magazin basınının yakın takibinde olan Esra Bilgiç aşk hayatındaki huzuruyla dikkat çekiyor. Başarılı sanatçı bir süredir Faruk Sabancı ile mutlu bir birliktelik sürdürüyor. İlişkilerini gözlerden uzak yürütmeyi tercih eden ikili zaman zaman sosyal medya hesapları üzerinden paylaştıkları karelerle hayranlarını sevindiriyor. Sevgilisiyle birlikte yer aldığı aşk dolu fotoğrafları profilinde paylaşmaktan çekinmeyen popüler figür özel hayatındaki dengeyi profesyonel kariyerine de yansıtıyor. Hem iş dünyasındaki istikrarlı duruşu hem Sabancı ile yürüttüğü seviyeli ilişki, magazin dünyasında örnek gösterilen çiftler arasında yer almalarını sağlıyor. Son paylaştığı fotoğraflarla gündeme oturan Bilgiç yeni dönem senaryo değerlendirmelerine de ara vermeden devam ediyor.

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