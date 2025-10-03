“Yeni Nesil Aile” Lansmanına Ünlü Akını!

Türkiye’nin en yüksek prodüksiyonlu ilk dikey dizisi “Yeni Nesil Aile”, dün akşam Soho House İstanbul’da gerçekleştirilen özel lansmanla tanıtıldı. İş, sanat ve magazin dünyasından çok sayıda ünlü ismin katıldığı davet büyük ilgi gördü.

Güçlü Kadro Dikkat Çekti

Başrollerinde Eda Ece, Sumru Yavrucuk ve İbrahim Selim’in yer aldığı dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve eğlenceli hikâyesiyle merak uyandırıyor. Lansmana ayrıca Selçuk Borak, Yasemin Yazıcı, Hülya Duyar, Elif Kanbur, Gurur Aydoğan, Selmin Artemiz, Semiha Yankı ve Nil Güneş Saçkesici de katıldı. Projenin senaristi Ece Yosmaoğlu, yapım ekibi ve İki Dakika Creative House’un kurucusu İlkin Kavukcu da geceye damga vurdu.

54 Bölümlük Dikey Dizi

Tamamı ikişer dakikalık 54 bölümden oluşan yapımın fragmanı ve ilk bölümleri gecede davetlilerle buluştu. Lansman boyunca oyuncular, yeni projeye dair heyecanlarını paylaştı.

Eda Ece: “Komediyle Ekrana Dönmeyi Çok İstedim”

Dizide yeni anne olmuş Nazlı karakterini canlandıran Eda Ece, katılımcılara yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Uzun zamandır böyle doğal bir aile hikâyesinde yer almamıştım. Çok yakında herkes cep telefonlarından ‘Yeni Nesil Aile’ dünyasını takip edecek. Komediyle ekrana dönmeyi çok istiyordum. Senaryodan yönetmenimize, yapımcımızdan oyuncu arkadaşlarımıza kadar büyük bir uyum içinde çalıştık.”

Ünlü oyuncu ayrıca, “Ben de modern bir anneyim ancak annemin yönlendirmeleriyle geleneksel yanım da hayli fazla” diyerek karakteriyle kurduğu bağı anlattı.